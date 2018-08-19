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شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن كاتب الدولة المغربي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، عن فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي، تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بسمسرة بين شخصين للولوج إلى درجة الماجستير في قانون المنازعات العمومية بجامعة فاس، والحصول على دبلوم الماجستير.

وأكد الصمدي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه حرصاً على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها،  وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تم إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات.

وعلى إثر ذلك، اهتزت جامعة فاس على وقع انتشار التسجيل الصوتي، الذي يؤكد المتاجرة بدرجة الماجستير مقابل أربعة ملايين سنتيم، حيث وعد السمسار حسب التسجيل، الطالب المعني باجتياز جميع مراحل التسجيل، بدون صعوبات، كما يضمن له النجاح والحصول على الماجستير بامتياز.

وحسب التسجيل الصوتي، فقد سبق أن استفاد من هذا العرض 35 طالباً، ولم تتبق إلا خمسة مقاعد، حيث طالب السمسار الذي يُدعى يوسف، من الطالب الإسراع للاستفادة من هذا العرض المغري.

 

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