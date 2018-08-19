جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة الأقصى، أن حفل تخريج طلبتها المزمع عقده مطلع أيلول/ سبتمبر القادم، سيكون حفلاً نوعياً وضخماً يليق بمكانة الجامعة ورسالتها العلمية، وبناءً على توجيهات رئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي، عكفت إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية، وقد أطلق على هذا الفوج "فوج الأقصى 24".وأكد عضو اللجنة التحضيرية العليا لحفل التخرج د. وائل المصري، أن هذا الاحتفال يأتي تكريماً لجهود الخريجين وعائلاتهم على ما بذلوه من معاناة طيلة مسيرتهمالعلمية، وهو ليس مهرجاناً دعائياً للجامعة، بل لرسم الفرحة على وجوه الطلبةوعائلاتهم"، مشيراً إلى أن الجامعة، أخذت على عاتقها دفع كافة تكاليف هذا الحفل، حيث أنه لا يوجد أي رعاية من أي مؤسسة خارج إطار الجامعة.وحول أعداد الطلبة الخريجين المتوقع مشاركتهم بالحفل، وعن عدد أيام الحفل أوضح د. المصري، أنه لا زال الأمر غير معروف، حيث أن هذا الأمر يتوقف على أعداد الطلبة المسجلين للمشاركة في هذا الحفل، متوقعاً أن يزيد عدد المسجلين لهذا الحفل عن 2000 طالب وطالبة.