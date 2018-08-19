مباشر | حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف القدوم قبيل التوجه إلى منى في يوم التروية للمبيت فيها

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس لفتح: التهدئة قرار جماعي ولا تزاودوا على تاج رؤوسكم

قيادي بحماس لفتح: التهدئة قرار جماعي ولا تزاودوا على تاج رؤوسكم
القيادي في حماس - يحيى موسى
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال القيادي في حركة حماس، يحيى موسى: إن حركته لن تتخذ قراراً منفرداً فيما يتعلق بملف التهدئة، لافتاً إلى أن القضية قضية الجماعة الوطنية.

وأضاف موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن لسنا في موقع الدفاع عن النفس، وما تقرره الجماعة سنلتزم به، فالتهدئة قرار جماعي، ولن يكون منفرداً".

وحول الاتهامات الموجهة لحركته بالسعي لتمرير (صفقة القرن)، أشار موسى، إلى أن الذي طبق (صفقة القرن) هو من أعطى 80% من فلسطين للاحتلال الإسرائيلي، دون أن ترف له عين، وهو الذي يواصل ملاحقة المقاومة ليل نهار.

وتابع: "إن قالوا إنهم ضد صفقة القرن ألف مرة، فلن يصدقهم أحد، فهم من يسعون لتمريرها"، منوهاً إلى أن غزة من تدافع عن شعبها وتحافظ على قضيته.

وأكمل: "من المعيب على من قبل أن يكون تحت بساطير الاحتلال أن يزاود على تاج رؤوسهم، فمن حق شعبنا العيش بكرامة وحرية بعيداً عن إجراءات الرئيس محمود عباس، وبعيداً عن الحصار".

واستطرد: "لن نخوض في أي تفاصيل بما يتعلق بملف التهدئة، لكن ما سيتم الاتفاق عليه سيتم طرحه في بيان رسمي وتفصيلي للجمهور الفلسطيني". 

أخبار ذات صلة

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

أردان: حماس ستُعيد مسلسل إطلاق الصواريخ وعندها لا خيار سوى الحرب الواسعة

أردان: حماس ستُعيد مسلسل إطلاق الصواريخ وعندها لا خيار سوى الحرب الواسعة

تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

من أصل مليار دولار.. 90 مليون دفعة أولية لبدء تنفيذ المشاريع الإنسانية بغزة

من أصل مليار دولار.. 90 مليون دفعة أولية لبدء تنفيذ المشاريع الإنسانية بغزة

كهرباء غزة تكشف تفاصيل إصابة فتى بصعقة كهربائية بغزة

كهرباء غزة تكشف تفاصيل إصابة فتى بصعقة كهربائية بغزة

جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة

ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة

ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة

الحمد الله يدعو العالم إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية شعبنا من بطش الاحتلال

الحمد الله يدعو العالم إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية شعبنا من بطش الاحتلال

الأولى فى فلسطين... عمليات بالقسطرة لإنقاص الوزن بمجمع الشفاء الطبي

الأولى فى فلسطين... عمليات بالقسطرة لإنقاص الوزن بمجمع الشفاء الطبي

اتحاد الكتّاب الفلسطينيين: سميح القاسم أدى الرسالة وأبقى الوصايا أمانات

اتحاد الكتّاب الفلسطينيين: سميح القاسم أدى الرسالة وأبقى الوصايا أمانات

منوعات

شاهد زفاف منة حسين فهمي بفستان على هيئة مايوه.. و&#34;كاش مايوه&#34; ريم البارودي

شاهد زفاف منة حسين فهمي بفستان على هيئة مايوه.. و"كاش مايوه" ريم البارودي

الإفراج عن جثمان رفيف الياسري.. وسبب وفاتها يحيّر محققي العراق

الإفراج عن جثمان رفيف الياسري.. وسبب وفاتها يحيّر محققي العراق

بعد أيام من اعتزالها.. نادين الراسي تعود بصور &#34;عارية&#34; و&#34;مُشفّرة &#34;

بعد أيام من اعتزالها.. نادين الراسي تعود بصور "عارية" و"مُشفّرة "

فيديو: مي العيدان &#34;تُشرشح&#34; شمس الكويتية ومريم حسين

فيديو: مي العيدان "تُشرشح" شمس الكويتية ومريم حسين

صور: نجوم الفن يهربون من خالد أبوالنجا خوفاً من فتنة &#34;المثلية&#34;

صور: نجوم الفن يهربون من خالد أبوالنجا خوفاً من فتنة "المثلية"

أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

صور: إطلالات مخادعة للنجمات فضحها الفوتوشوب

صور: إطلالات مخادعة للنجمات فضحها الفوتوشوب

عادات غريبة للفنانات قبل تسجيل الأغاني.. لن تصدقوا ماذا تفعل جنات وانغام

عادات غريبة للفنانات قبل تسجيل الأغاني.. لن تصدقوا ماذا تفعل جنات وانغام

ممثلة تكشف المستور: طُلب مني خلع ملابسي من أجل &#34;جيمس بوند&#34;

ممثلة تكشف المستور: طُلب مني خلع ملابسي من أجل "جيمس بوند"

حدث قبل عام.. أسرار جديدة عن طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

حدث قبل عام.. أسرار جديدة عن طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

عربي

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية