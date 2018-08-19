قيادي بحماس لفتح: التهدئة قرار جماعي ولا تزاودوا على تاج رؤوسكم

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال القيادي في حركة حماس، يحيى موسى: إن حركته لن تتخذ قراراً منفرداً فيما يتعلق بملف التهدئة، لافتاً إلى أن القضية قضية الجماعة الوطنية.







وأضاف موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن لسنا في موقع الدفاع عن النفس، وما تقرره الجماعة سنلتزم به، فالتهدئة قرار جماعي، ولن يكون منفرداً".







وحول الاتهامات الموجهة لحركته بالسعي لتمرير (صفقة القرن)، أشار موسى، إلى أن الذي طبق (صفقة القرن) هو من أعطى 80% من فلسطين للاحتلال الإسرائيلي، دون أن ترف له عين، وهو الذي يواصل ملاحقة المقاومة ليل نهار.







وتابع: "إن قالوا إنهم ضد صفقة القرن ألف مرة، فلن يصدقهم أحد، فهم من يسعون لتمريرها"، منوهاً إلى أن غزة من تدافع عن شعبها وتحافظ على قضيته.





وأكمل: "من المعيب على من قبل أن يكون تحت بساطير الاحتلال أن يزاود على تاج رؤوسهم، فمن حق شعبنا العيش بكرامة وحرية بعيداً عن إجراءات الرئيس محمود عباس، وبعيداً عن الحصار".







واستطرد: "لن نخوض في أي تفاصيل بما يتعلق بملف التهدئة، لكن ما سيتم الاتفاق عليه سيتم طرحه في بيان رسمي وتفصيلي للجمهور الفلسطيني".