شؤون فلسطينية

ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة

ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة
رام الله - دنيا الوطن
 تفقد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، مرضى حجاج فلسطين، بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة واطمأن على صحتهم.

وأوضح ادعيس، أن جميع الحجاج في المستشفى حالتهم مستقرة، ويعانون من حالات اجهاد وإنفلونزا، وذلك بسبب كبر سنهم واختلاف أجواء الطقس عليهم.

وطمأن ادعيس أهلنا في فلسطين على صحة حجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أنهم يتلقون الرعاية الصحية على مدار 24 ساعة، سواء من قبل البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج الفلسطينية والمنتشرة في أماكن سكنهم، أو من خلال المستشفيات السعودية.

وقدم ادعيس، شكره للمملكة ملكاً وحكومة وشعباً على توفير الرعاية والاهتمام لحجاج بين الله الحرام، وتسهيل أمورهم لأداء مناسك الحج.

أخبار ذات صلة

من أصل مليار دولار.. 90 مليون دفعة أولية لبدء تنفيذ المشاريع الإنسانية بغزة

من أصل مليار دولار.. 90 مليون دفعة أولية لبدء تنفيذ المشاريع الإنسانية بغزة

جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

قيادي بحماس لفتح: التهدئة قرار جماعي ولا تزاودوا على تاج رؤوسكم

قيادي بحماس لفتح: التهدئة قرار جماعي ولا تزاودوا على تاج رؤوسكم

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

أبو سيف: التهدئة تعزيز لفصل غزة عن المشروع الوطني ومدخل لصفقة القرن

أبو سيف: التهدئة تعزيز لفصل غزة عن المشروع الوطني ومدخل لصفقة القرن

الحمد الله يدعو العالم إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية شعبنا من بطش الاحتلال

الحمد الله يدعو العالم إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية شعبنا من بطش الاحتلال

الأولى فى فلسطين... عمليات بالقسطرة لإنقاص الوزن بمجمع الشفاء الطبي

الأولى فى فلسطين... عمليات بالقسطرة لإنقاص الوزن بمجمع الشفاء الطبي

معاريف: حماس وإسرائيل توصلتا لإنجاز وما يحدث ليس وقفاً لإطلاق النار

معاريف: حماس وإسرائيل توصلتا لإنجاز وما يحدث ليس وقفاً لإطلاق النار

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة

ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة

الحمد الله يدعو العالم إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية شعبنا من بطش الاحتلال

الحمد الله يدعو العالم إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية شعبنا من بطش الاحتلال

الأولى فى فلسطين... عمليات بالقسطرة لإنقاص الوزن بمجمع الشفاء الطبي

الأولى فى فلسطين... عمليات بالقسطرة لإنقاص الوزن بمجمع الشفاء الطبي

اتحاد الكتّاب الفلسطينيين: سميح القاسم أدى الرسالة وأبقى الوصايا أمانات

اتحاد الكتّاب الفلسطينيين: سميح القاسم أدى الرسالة وأبقى الوصايا أمانات

جيش الاحتلال يُداهم مناطق متفرقة بالضفة

جيش الاحتلال يُداهم مناطق متفرقة بالضفة

منظمات يهودية تدعو لصلاة تلمودية جماعية داخل الأقصى اليوم

منظمات يهودية تدعو لصلاة تلمودية جماعية داخل الأقصى اليوم

منوعات

الإفراج عن جثمان رفيف الياسري.. وسبب وفاتها يحيّر محققي العراق

الإفراج عن جثمان رفيف الياسري.. وسبب وفاتها يحيّر محققي العراق

بعد أيام من اعتزالها.. نادين الراسي تعود بصور &#34;عارية&#34; و&#34;مُشفّرة &#34;

بعد أيام من اعتزالها.. نادين الراسي تعود بصور "عارية" و"مُشفّرة "

فيديو: مي العيدان &#34;تُشرشح&#34; شمس الكويتية ومريم حسين

فيديو: مي العيدان "تُشرشح" شمس الكويتية ومريم حسين

صور: نجوم الفن يهربون من خالد أبوالنجا خوفاً من فتنة &#34;المثلية&#34;

صور: نجوم الفن يهربون من خالد أبوالنجا خوفاً من فتنة "المثلية"

أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

صور: إطلالات مخادعة للنجمات فضحها الفوتوشوب

صور: إطلالات مخادعة للنجمات فضحها الفوتوشوب

عادات غريبة للفنانات قبل تسجيل الأغاني.. لن تصدقوا ماذا تفعل جنات وانغام

عادات غريبة للفنانات قبل تسجيل الأغاني.. لن تصدقوا ماذا تفعل جنات وانغام

ممثلة تكشف المستور: طُلب مني خلع ملابسي من أجل &#34;جيمس بوند&#34;

ممثلة تكشف المستور: طُلب مني خلع ملابسي من أجل "جيمس بوند"

حدث قبل عام.. أسرار جديدة عن طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

حدث قبل عام.. أسرار جديدة عن طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

&#34;المثليين الجنسيين&#34; يضعون نانسي عجرم في ورطة.. ومدير أعمالها &#34;اجا يكحلها عماها&#34;

"المثليين الجنسيين" يضعون نانسي عجرم في ورطة.. ومدير أعمالها "اجا يكحلها عماها"

عربي

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية