ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة

تفقد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، مرضى حجاج فلسطين، بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة واطمأن على صحتهم.





وأوضح ادعيس، أن جميع الحجاج في المستشفى حالتهم مستقرة، ويعانون من حالات اجهاد وإنفلونزا، وذلك بسبب كبر سنهم واختلاف أجواء الطقس عليهم.





وطمأن ادعيس أهلنا في فلسطين على صحة حجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أنهم يتلقون الرعاية الصحية على مدار 24 ساعة، سواء من قبل البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج الفلسطينية والمنتشرة في أماكن سكنهم، أو من خلال المستشفيات السعودية.





وقدم ادعيس، شكره للمملكة ملكاً وحكومة وشعباً على توفير الرعاية والاهتمام لحجاج بين الله الحرام، وتسهيل أمورهم لأداء مناسك الحج.

رام الله - دنيا الوطن