الحمد الله يدعو العالم إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية شعبنا من بطش الاحتلال

دعا رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، دول العالم إلى اتخاذ إجراءات رادعة ومنسقة لحماية أبناء شعبنا المدنيين العُزل من بطش الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان.





وناشد الحمد الله، في تصريح له على صفحته على (فيسبوك)، اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأمم المتحدة، بمنظماتها وهيئاتها المتخصصة، بذل جهودها لضمان إعمال المبادئ التي عليها يقوم عملها الهام، بتوفير الحماية للمتطوعين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي في مخيمات اللجوء في الشتات، وفي أرضنا المحتلة، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش حوالي 80% من سكانه على نوع من أنواع المساعدات الدولية.





وفي السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية تكثيف وزيادة الدعم الدولي المقدم لـ (أونروا)، لضمان استمراريتها في تقديم خدماتها لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني، يعيشون في ظروف صعبة، فهي بالنسبة لهم شريان الحياة، وأحد أشكال المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل تجاه قضية فلسطين ولاجئيها.





ويُحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني سنوياً في 19 آب/ أغسطس، للإشادة بعمال الإغاثة، الذين يجازفون بأنفسهم في مجال الخدمات الإنسانية، كما يراد من هذا اليوم كذلك، حشد الدعم للمتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم.





وشعار حملة اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2018 هو: لست هدفاً (Not Target).

رام الله - دنيا الوطن