الأولى فى فلسطين... عمليات بالقسطرة لإنقاص الوزن بمجمع الشفاء الطبي

رام الله - دنيا الوطن-نهى مسلمأكد د. محمد حبيب، رئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي، على نجاح عمليات القسطرة لإنقاص الوزن لمرضى يعانون من البدانة الزائدة، من خلال إغلاق شريان المعدة الأيسر والذي بدوره يقوم بتغذية الخلايا المسؤولة عن الشهية، ويقلل شعور المريض بالجوع.وأوضح بأن المريض الأول الذي أجريت له العملية فقد من وزنه 16 كجم خلال شهرين، حيث وصل وزنه قبل العملية 139 كجم وأصبح بعدها 123 كجم، بينما المريض الثاني فقد من وزنه 12 كجم.ويأتى إجراء تلك العمليات فى إطار منع حدوث جلطات الشرايين التاجية، والحد من نسبتها خاصة بين المجتمع الغزي، الذي يعاني من نسبة بدانة بين سكانه تصل إلى ٢٥%.وأشار د. حبيب إلى أضرار السمنة منها البدانة الزائدة وزيادة مشاكل الشرايين التاجية، كما وأنها تزيد من نسبة الجلطات الدماغية والقلبية، وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكري.وقال: "إنها تزيد من نسبة حدوث سرطان القولون والرحم والثدي والبنكرياس، إضافة إلى زيادة نسبة هشاشة العظام".يشار الى أن عمليات انقاصِ الوزنِ، يمكن أن تتم بإحدى ثلاثِ طرق جراحية تقليدية، ونظراً لمضاعفات هذا النوع من العمليات التي قد تطرأُ أعراضها على المدى القصير أو الطويل، تم اللجوء إلى إجرائها عن طريق القسطرة، دون الحاجة إلى نظام غذائيٍ معين يلتزم به المريض، أو المكوث طويلاً في المستشفى، أو حتى تناول أنواعٍ من الأدوية والمضادات الحيوية، فيعود المريض لممارسة حياته الطبيعية بسرعة.