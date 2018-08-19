منظمات يهودية تدعو لصلاة تلمودية جماعية داخل الأقصى اليوم

رام الله - دنيا الوطندعت جماعات يهودية منضوية في إطار ما يسمى بـ "اتحاد منظمات الهيكل" أنصارها ومستوطنين إلى المشاركة الواسعة في صلاة تلمودية جماعية، اليوم الأحد، في المسجد الأقصى، والجهر بصلوات التوبة اليهودية "سليخوت"، معتبرة "أنه زمانها ووقتها قد حان في الأقصى".وصلاة "سليخوت" مجموعة نصوص تلمودية، يرددها اليهودي قبل الفجر أو ليلاً قبل منتصف الليل، وتبدأ مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر العبري، وتستمر حتى عيد الغفران العبري.