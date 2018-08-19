إصابة أربعة مواطنين عقب إلقاء المستوطنين الحجارة على مركبتهم جنوب نابلس

أصيب أربعة مواطنين، فجر اليوم الأحد، بجروح، عقب إلقاء مستوطنين الحجارة على مركبتهم جنوب نابلس.





وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنين من (يتسهار) المقامة على أراضي الموطنين جنوب نابلس، ألقوا الحجارة على المركبات المارة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين، وتحطيم مركبتهم.





وأوضحت، أن المواطنين هم: منذر عبد الحفيظ موسى، وابناه محمد وطارق، ومحمد صالح عوض، من سكان طولكرم، وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس لتلقي العلاج.





وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إنه عقب مقتل مستوطِنة في حادث سير يوم الخميس الماضي، نفذ المستوطنون اعتداءات ممنهجة ومنظمة في مناطق عدة في الضفة الغربية.





وأضاف دغلس: أن مستوطني "يتسهار" هاجموا المواطنين عدة مرات خلال الأيام الماضية، وأغلقوا الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، وألحقوا أضراراً في العديد من المركبات، وأصابوا عدة مواطنين بينهم أطفال.





وأشار إلى أن المستوطنين خلال الـ 48 ساعة الماضية، أحرقوا جرافة، واعتدوا على منازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية وقرية جالود جنوب نابلس، كما قطعوا 900 شجرة في قرية اللبن الشرقية، وبلدة عرابة جنوب جنين، وقرية رأس كركر قرب رام الله، وردموا بئراً للمياه، كما أقدموا على خط شعارات عنصرية في العيسوية وشعفاط شرق القدس.





وأكد دغلس، أن ما يجري تصعيد مبرمج، تقوده عصابات المستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، منوهاً إلى أن مركز ذلك التصعيد قيادة مجموعة (تدفيع الثمن) في مستوطنة (يتسهار).

رام الله - دنيا الوطن