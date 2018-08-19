الزق: نُواجه مشروعاً أمريكياً ركيزته دويلة في غزة.. وحماس ليست ممثلاً شرعياً للفلسطينيين

قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، محمود الزق: إنه بعد الحرب المدمرة في عام 2014 على قطاع غزة، تم التوصل لاتفاق ووقعت عليها "منظمة التحرير الفلسطينية" بوفد ذهب إلى القاهرة، وأعلن الرئيس محمود عباس عن وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن اللقاءات التي تجريها فصائل غزة حالياً من أجل الهدنة تجري خارج إطار منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، التي هي ممثل شرعي، يمكن أن يوقع اتفاقات على الصعيد الوطني.





وأضاف الزق خلال لقاء له على فضائية (الغد) الإخبارية، أنه كان من المفترض، أن يكون هناك لقاءات على الصعيد الوطني من كافة الفصائل لمناقشة أمر وطني، مؤكداً أن ما يحدث الآن هو خطير لأن توصيف حركة (حماس) الحالي، هو أنها فصيل، وليست ممثلاً شرعياً يوقع اتفاقات سياسية، مشدداً على أننا أمام مشروع أمريكي ركيزته الأساسية إقامة دويلة في غزة، أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، والتعامل مع غزة ككيان سياسي بغض النظر عن الشرعية الفلسطينية وعن منظمة التحرير.





وأوضح الزق، أن أي اقتراب من الملف الإنساني في القطاع، لا يأتي عبر الشرعية الوطنية الفلسطينية، بشكل رسمي، لا يمكن أن يصب إلا في سياق المخاطرة بكيان سياسي جديد، يمكن أن يوقع اتفاقيات في غزة بشكل منفرد، مؤكداً أن هذا الأمر خطير على الصعيد الوطني، متابعاً أنه لن يتم أي تغيير في الوضع الإنساني بالقطاع، دون أن يدفع من يطلب هذا الأمر ثمناً سياسياً، وأن إسرائيل ليست جمعية خيرية يمكن أن تعطي هبات في نهاية الأمر، مشدداً على أنه على الفصائل في القطاع، أن تدرك أن أي اتفاق خارج الإطار الوطني الشامل سيُكتب له الفشل.









رام الله - دنيا الوطن