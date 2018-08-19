مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون إطارات مركبات في العيسوية

خط مستوطنون من عصابة (تدفيع الثمن)، اليوم الأحد، شعارات عنصرية على مركبة وجدران أحد المنازل في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، من أبرزها "عرب القدس إرهابيون".





وأفادت لجنة المتابعة في بلدة العيسوية على لسان عضوها رائد أبو ريالة، بأن المستوطنين، أعطبوا كذلك إطارات 15 مركبة، تعود للمواطنين في حي "حبايل العرب" بالعيسوية.





يذكر، أن عصابة "تدفيع الثمن" اليهودية، طالما اعتدت على ممتلكات المواطنين ومقدساتهم في القدس وخارجها، دون ملاحقة من قوات الاحتلال، رغم أن كافة المناطق في القدس مزودة بمئات كاميرات المراقبة.





رام الله - دنيا الوطن