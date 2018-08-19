الحساينة: إنجاز 65% من الأعمال الهندسية المتعلقة بمشروع مبنى وكالة "وفا"

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، أن الوزارة أنجزت 65% من الأعمال الهندسية المتعلقة بمشروع مبنى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، في محافظة رام الله والبيرة.





وأكد الحساينة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 3.950 مليون شيقل، بتمويل من وزارة المالية، بمساحة كلية 2500 متر مربع، والذي أشرفت فيه الوزارة على تلبية احتياجات "وفا" بخصوص الأعمال الداخلية، والاحتياجات الإعلامية، بما يتناسب مع عمل الوكالة.





من جهة أخرى، وضمن المشاريع التي تشرف عليها وزارة الأشغال في محافظة رام الله والبيرة، أنجزت الوزارة 30% من مشروع مقر لجنة الانتخابات المركزية.





يذكر أن مقر لجنة الانتخابات المركزية الذي تبلغ مساحته 6.500 متر مربع يتألف من سبعة طوابق، هو من تمويل الاتحاد الأوروبي، وقد بلغت التكلفة الاجمالية 4.5 مليون يورو.





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رام الله - دنيا الوطن