قوات الاحتلال تغلق معبر (إيرز) بحجة استمرار مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنه موقع (واللا) الإسرائيلي.قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق (معبر بيت حانون) جاء بحجة استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وتم اتخاذ قرار إغلاق المعبر، عقب جلسة تقييم جمعت أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، وغادي ايزينكوت رئيس هيئة الأركان، بمسؤولين بالجيش والأجهزة الأمنية، وتقرر خلالها إغلاق المعبر، وتجميد التسهيلات بحجة مواصلة مسيرات العودة، بحسب ما جاء على (عرب 48).وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان)، أن سلطات الجيش أبلغت الجانب الفلسطيني، أن معبر بيت حنون، سيُغلق منذ صباح اليوم الأحد، وذلك بسبب المظاهرات التي كانت على السياج الأمني، بحيث سيمنع التنقل عبر المعبر إلا للحالات الطارئة والإنسانية.وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمعبر محمد المقادمة: "لقد أبلغنا الاحتلال بإغلاق معبر بيت حانون منذ صباح اليوم الأحد، أمام المغادرين من غزة، باستثناء الحالات المرضية، فيما سيكون مفتوحاً أمام جميع العائدين".وأوضح أن سبب هذا الإجراء المفاجئ حسب ما تم إبلاغهم، هو المسيرة البحرية التي انطلقت مساء السبت، في بحر غزة، وكذلك استمرار مسيرات العودة يوم الجمعة.ويوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح (معبر كرم أبو سالم)، أمام شاحنات البضائع والمسافرين، في ظل إعلان الجانب المصري عن تقدم مسار المفاوضات للتوصل إلى "تهدئة" بين الفضائل الفلسطينية وإسرائيل.وإلى جانب فتح المعابر، وسع الجيش مساحة الصيد من ثلاثة أميال بحرية إلى تسعة، قبالة الساحل الجنوبي، وستة أميال في شمالي القطاع.