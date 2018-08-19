شؤون فلسطينية

الأحد: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الأحد: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائم جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

ويوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/08/21: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/08/22: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-19 30-21 30-20 بيت لحم 28-19 30-21 30-20
رام الله والبيرة 26-18 28-20 28-19 طولكرم 30-24 31-25 31-25
نابلس 30-20 31-22 31-21 قلقيلية 30-24 31-25 31-25
جنين 32-22 34-23 34-23 سلفيت 28-19 30-21 30-20
طوباس 32-22 34-23 34-23 روابي 29-19 31-21 31-20
الخليل 27-18 29-20 29-19 غزه 29-25 30-26 30-26
أريحا 38-26 40-27 40-27 خانيونس 29-25 30-26 30-26
الأغوار الشمالية 36-24 38-25 38-25 رفح 30-24 31-25 31-25

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