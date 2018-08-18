شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يهاجم خطاب الرئيس عباس وتصريحات قيادات فتح

قيادي بحماس يهاجم خطاب الرئيس عباس وتصريحات قيادات فتح
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، سامي أبو زهري، إن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس "السلبية تجاه جهود إنقاذ غزة تمثل محاولة لوضع العصي في الدواليب أمام هذه الجهود".

وأضاف أبو زهري، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "مصداقية فتح باتت مرهونة بتغيير هذه المواقف السلبية ورفع الإجراءات كاملة عن غزة".

وأوضح أبو زهري، أن "الهجوم الممنهج لقيادات فتح ضد حركة حماس هو انعكاس لعقلية الهيمنة والوصاية التي تؤمن بها فتح وعليها"، وفق تعبيره.

ولفت الى أنه "قبل التطاول على حركات المقاومة أن تتذكر انها مجرد فصيل خسر الانتخابات وأن تتطهر من عار الشراكة الأمنية مع الاحتلال".

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