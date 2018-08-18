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الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت تقارير صحفية إيران أن صادرات البلاد من السلع غير النفطية، خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 يوليو/تموز 2018، بلغت 15.45 مليار دولار، بنمو 14.7 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أوضحت بيانات رسمية، أن الصين والعراق والإمارات وأفغانستان وكوريا الجنوبية بالترتيب، تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية خلال هذه الفترة.

قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.

وكانت صادرات السلع غير النفطية الإيرانية سجلت 13.471 مليار دولار في الفترة المناظرة 2017.

واستحوذت الصين على 19.7 بالمئة من إجمالي صادرات إيران السلعية بالشهور الأربعة المذكورة، حيث بلغت 3.046 مليار دولار، وجاءت الإمارات ثانيا بنسبة 18.2 بالمئة، وبواقع 2.808 مليار دولار.

وحل العراق ثالثا بنسبة 16.3 بالمئة وبـ 2.522 مليار دولار ورابعا أفغانستان بنسبة 7.2 بالمئة و 1.108 مليار دولار، وخامسا كوريا الجنوبية بـ 5.3 بالمئة وواقع 821 مليون دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.

وقبل أيام بدأت أمريكا تطبيق الحزمة الأولى من إجراءات حظرها على إيران، فيما ستطبق الحزمة الثانية بعد نحو 90 يوما.

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