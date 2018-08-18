عربي

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، السبت ، أن عدد الحجاج لهذا العام تجاوز مليوني حاج.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي، ان "أعداد الحجاج تجاوزت المليوني حاج من داخل وخارج المملكة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن "عدد حجاج الداخل يقدر بحوالي 240 ألف حاج وهم من السعوديين والمقيمين في المملكة".

وأكد أن الجهات المشاركة لخدمة الحجاج على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة، وتسهيل حركتهم وتنقلهم بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

من جهته، أكد مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام العقيد سامي بن محمد الشويرخ، أن جميع الأجهزة الحكومية بما فيها قوات أمن الحج أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر لاستقبال الحجاج، فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج في مشعر منى وعرفات، حيث تم تنفيذ أكثر من 18 ألف جولة رقابية للاطمئنان على مستوى الخدمات.

ولفت القاضي إلى أن مشعر منى تحول هذه الأيام إلى مدينة متكاملة من الخدمات التي يحتاج لها الحاج.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، أن الوزارة جهزت لموسم حج هذا العام 25 مستشفى و155 مركزا صحيا موزعة في المشاعر المقدسة ومناطق الحج الأخرى بطاقة 5000 سرير.

كما وفرت الوزارة 180 سيارة إسعاف منها 100 سيارة عبارة عن غرف عناية مركزة متنقلة لضمان تقديم العناية في أسرع وقت.

وشارك أكثر من 2.3 مليون حاج في موسم الحج العام الماضي، حسب احصاءات سعودية رسمية.

أخبار ذات صلة

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

أمريكا تجمع 300 مليون دولار من حلفاء لتحقيق الاستقرار بسوريا

أمريكا تجمع 300 مليون دولار من حلفاء لتحقيق الاستقرار بسوريا

صبية إيزيدية تقابل خاطفها الـ&#34;داعشي&#34; في شارع بألمانيا

صبية إيزيدية تقابل خاطفها الـ"داعشي" في شارع بألمانيا

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف

ثمانية قتلى و14 إصابة في حادث تصادم حافلتين بمصر

ثمانية قتلى و14 إصابة في حادث تصادم حافلتين بمصر

شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون ويدمرون أشجاراً معمرة غرب رام الله

مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون ويدمرون أشجاراً معمرة غرب رام الله

بمشاركة فلسطينية.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

بمشاركة فلسطينية.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

الحراك الوطني لرفع الحصار: نُطالب بممر آمن وميناء لقطاع غزة

الحراك الوطني لرفع الحصار: نُطالب بممر آمن وميناء لقطاع غزة

إصابة مُتضامنة نرويجية برصاص الاحتلال في البطن بكفر قدوم

إصابة مُتضامنة نرويجية برصاص الاحتلال في البطن بكفر قدوم

أبو سنينة: توسعات البنية التحتية تكشف نوايا الاحتلال في &#34;وادي الربابة&#34;

أبو سنينة: توسعات البنية التحتية تكشف نوايا الاحتلال في "وادي الربابة"

لجنة الانتخابات تُقرر قبول جميع طلبات الترشح المقدمة للانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات تُقرر قبول جميع طلبات الترشح المقدمة للانتخابات المحلية

الجبهة الديمقراطية تطالب بعقد الإطار القيادي المؤقت واجراء انتخابات عامة

الجبهة الديمقراطية تطالب بعقد الإطار القيادي المؤقت واجراء انتخابات عامة

بدران: استئناف حوارات الهدنة والمصالحة بعد عيد الأضحى مباشرة

بدران: استئناف حوارات الهدنة والمصالحة بعد عيد الأضحى مباشرة

منوعات

بعد أيام من اعتزالها.. نادين الراسي تعود بصور &#34;عارية&#34; و&#34;مُشفّرة &#34;

بعد أيام من اعتزالها.. نادين الراسي تعود بصور "عارية" و"مُشفّرة "

فيديو: مي العيدان &#34;تُشرشح&#34; شمس الكويتية ومريم حسين

فيديو: مي العيدان "تُشرشح" شمس الكويتية ومريم حسين

صور: نجوم الفن يهربون من خالد أبوالنجا خوفاً من فتنة &#34;المثلية&#34;

صور: نجوم الفن يهربون من خالد أبوالنجا خوفاً من فتنة "المثلية"

أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

صور: إطلالات مخادعة للنجمات فضحها الفوتوشوب

صور: إطلالات مخادعة للنجمات فضحها الفوتوشوب

عادات غريبة للفنانات قبل تسجيل الأغاني.. لن تصدقوا ماذا تفعل جنات وانغام

عادات غريبة للفنانات قبل تسجيل الأغاني.. لن تصدقوا ماذا تفعل جنات وانغام

ممثلة تكشف المستور: طُلب مني خلع ملابسي من أجل &#34;جيمس بوند&#34;

ممثلة تكشف المستور: طُلب مني خلع ملابسي من أجل "جيمس بوند"

حدث قبل عام.. أسرار جديدة عن طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

حدث قبل عام.. أسرار جديدة عن طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

&#34;المثليين الجنسيين&#34; يضعون نانسي عجرم في ورطة.. ومدير أعمالها &#34;اجا يكحلها عماها&#34;

"المثليين الجنسيين" يضعون نانسي عجرم في ورطة.. ومدير أعمالها "اجا يكحلها عماها"

خلاف حاد بين فنانين سوريين يستدعي تدخل &#34;باسم ياخور&#34; من أجل الدراما السورية

خلاف حاد بين فنانين سوريين يستدعي تدخل "باسم ياخور" من أجل الدراما السورية

عربي

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية