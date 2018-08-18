السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، السبت ، أن عدد الحجاج لهذا العام تجاوز مليوني حاج.





وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي، ان "أعداد الحجاج تجاوزت المليوني حاج من داخل وخارج المملكة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).





وأضاف أن "عدد حجاج الداخل يقدر بحوالي 240 ألف حاج وهم من السعوديين والمقيمين في المملكة".





وأكد أن الجهات المشاركة لخدمة الحجاج على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة، وتسهيل حركتهم وتنقلهم بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.





من جهته، أكد مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام العقيد سامي بن محمد الشويرخ، أن جميع الأجهزة الحكومية بما فيها قوات أمن الحج أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر لاستقبال الحجاج، فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج في مشعر منى وعرفات، حيث تم تنفيذ أكثر من 18 ألف جولة رقابية للاطمئنان على مستوى الخدمات.





ولفت القاضي إلى أن مشعر منى تحول هذه الأيام إلى مدينة متكاملة من الخدمات التي يحتاج لها الحاج.





بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، أن الوزارة جهزت لموسم حج هذا العام 25 مستشفى و155 مركزا صحيا موزعة في المشاعر المقدسة ومناطق الحج الأخرى بطاقة 5000 سرير.





كما وفرت الوزارة 180 سيارة إسعاف منها 100 سيارة عبارة عن غرف عناية مركزة متنقلة لضمان تقديم العناية في أسرع وقت.





وشارك أكثر من 2.3 مليون حاج في موسم الحج العام الماضي، حسب احصاءات سعودية رسمية.

رام الله - دنيا الوطن