دولي

"حادث مرعب".. اصطدام 33 مركبة في تركيا

"حادث مرعب".. اصطدام 33 مركبة في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
وقع تصادم مروع بين عشرات المركبات على طريق شمال غربي تركيا، مما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخرين.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم السبت، أن الحادث وقع في منطقة إنيغول شمالي بورصة، ونجم عن تصادم 33 مركبة من أنواع وأحجام مختلفة.

وأرجعت السلطات سبب الحادث الذي نجم عنه وفاة شخص وإصابة 14 شخصا، إلى حالة الطريق الزلقة نتيجة تساقط الأمطار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة المحلية قوله، بأن التحقيقات جارية للاشتباه بكون الوقود المتسرب من إحدى الشاحنات، قد يكون سببا لهذا الحادث الكبير.

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