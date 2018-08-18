شؤون فلسطينية

هذا هو معدل انتشار مرض السرطان في غزة

هذا هو معدل انتشار مرض السرطان في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في غزة، أن معدل انتشار مرض السرطان في قطاع غزة لازال وفق المعدل الإقليمي، نافية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.

وقالت الصحة على لسان الناطق باسمها د. أشرف القدرة، في بيان صحفي مساء اليوم السبت: إن معدل الإصابة في القطاع يبلغ 84 حالة بين كل 100 ألف نسمة، وأن إجمالي الحالات التي يتم متابعتها في المستشفيات حالياً نحو 6000 حالة، منها 300 طفل ويتم تسجيل من 100 إلى 120 حالة جديدة شهرياً".

ونفت الوزارة ما تناقلته وسائل الإعلام حول إحصائية مغلوطة لانتشار مرض السرطان في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الإحصائية نُشرت عام 2016 من قبل إحدى المؤسسات، دون الاستناد إلى المصادر الرسمية في وزارة الصحة الفلسطينية، و تم نفيها في حينه.

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