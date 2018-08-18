شؤون فلسطينية

عريقات يُهاجم حماس بسبب التهدئة مع إسرائيل

عريقات يُهاجم حماس بسبب التهدئة مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، حركة حماس، معتبراً أي تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة "قاعدة" لصفقة القرن الأمريكية الساعية إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال عريقات في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن "التساوق مع مشروع تهدئة بين حماس وإسرائيل، إن تم تجاوزه يعني أنه سيكون القاعدة والارتكاز لصفقة القرن، بتدمير المشروع الوطني الفلسطيني".

وأضاف أن "التهدئة لها مبادئها على أسس المبادرة المصرية عام 2014 عندما قادت منظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية مصر، وتوصلنا إلى اتفاق أنهى هجوماً إسرائيلياً على القطاع"بحسب "صحيفة القدس المحلية".

وتابع عريقات أنه "دون ذلك يعني تكريساً لفصل قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام والانفصام الوطني الفلسطيني الجغرافي والوحدوي، وهذا يجب أن يتوقف فوراً".

وأكد أن "الحديث عن تهدئة بين فصيل فلسطيني وإسرائيل خط أحمر (..) ومن المحرمات لم يحدث بالتاريخ"، داعياً حماس إلى "التوقف عن هذا العبث".

وشدد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة المخولة للحديث باسم الشعب الفلسطيني عن أي تهدئة مع إسرائيل، وليست الفصائل".

وطالب حماس بالحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني عبر إنهاء الانقسام الداخلي، وتحقيق المصالحة الفلسطينية بتنفيذ اتفاق القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بما يشمل تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من القيام بعملها في قطاع غزة بشكل كامل.

وقال عريقات: "نطلب تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإزالة أسباب الانقسام، ومن ضمنها تأتي عملية تهدئة شاملة، تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية كما فعلنا عام 2014".

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