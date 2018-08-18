عاجل

  • عريقات: أي تهدئة مع إسرائيل في غزة "قاعدة" لصفقة القرن

  • لجنة الانتخابات المركزية: اقفال باب الترشح للانتخابات المحلية "الإعادة"

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية: اقفال باب الترشح للانتخابات المحلية "الإعادة"

لجنة الانتخابات المركزية: اقفال باب الترشح للانتخابات المحلية "الإعادة"
رام الله - دنيا الوطن
أنهت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت 18 آب مرحلة الترشح في 18 هيئة محلية مشمولة بالانتخابات المحلية/الإعادة 2018، حيث استقبلت اللجنة 22 طلب ترشح في مكاتبها في محافظات الضفة الغربية خلال فترة الترشح والتي استمرت عشرة أيام.

هذا ومن المقرر ان تعقد لجنة الانتخابات المركزية اجتماعا لها في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، للنظر في طلبات الترشح المقدمة والبت فيها سواء بالقبول او الرفض، تمهيدا لنشرها للجمهور بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وستقوم اللجنة يوم 27 آب بنشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين على موقعها الالكتروني www.elections.ps وفي مكاتبها وفي مقار الهيئات المحلية، وذلك بغرض اطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالمرشحين، وإمكانية تقديمهم للاعتراضات على القوائم والمرشحين وذلك وفقا للقانون وضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً.  

يذكر أن الكشف النهائي لأسماء القوائم والمرشحين سينشر يوم 8 أيلول المقبل، بعد اطّلاع اللجنة والمحاكم المختصة على الاعتراضات والطعون المقدمة من قبل المواطنين -إن وجدت-والبت فيها، حيث يتزامن هذا التاريخ مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

أخبار ذات صلة

عريقات يهاجم حماس بسبب التهدئة مع اسرائيل

عريقات يهاجم حماس بسبب التهدئة مع اسرائيل

مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون ويدمرون أشجاراً معمرة غرب رام الله

مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون ويدمرون أشجاراً معمرة غرب رام الله

شاهد: رام الله تزف 500 عريساً

شاهد: رام الله تزف 500 عريساً

بمشاركة فلسطينية.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

بمشاركة فلسطينية.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

&#34;المتابعة العربية&#34;: 19 تموز يوماً عالمياً لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي

"المتابعة العربية": 19 تموز يوماً عالمياً لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي

أول فصيل ضد الهدنة.. الجبهة الشعبية: الهدنة مع إسرائيل يعني أننا سنذهب إلى النوم

أول فصيل ضد الهدنة.. الجبهة الشعبية: الهدنة مع إسرائيل يعني أننا سنذهب إلى النوم

الحراك الوطني لرفع الحصار: نُطالب بممر آمن وميناء لقطاع غزة

الحراك الوطني لرفع الحصار: نُطالب بممر آمن وميناء لقطاع غزة

إصابة مُتضامنة نرويجية برصاص الاحتلال في البطن بكفر قدوم

إصابة مُتضامنة نرويجية برصاص الاحتلال في البطن بكفر قدوم

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون ويدمرون أشجاراً معمرة غرب رام الله

مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون ويدمرون أشجاراً معمرة غرب رام الله

بمشاركة فلسطينية.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

بمشاركة فلسطينية.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

الحراك الوطني لرفع الحصار: نُطالب بممر آمن وميناء لقطاع غزة

الحراك الوطني لرفع الحصار: نُطالب بممر آمن وميناء لقطاع غزة

إصابة مُتضامنة نرويجية برصاص الاحتلال في البطن بكفر قدوم

إصابة مُتضامنة نرويجية برصاص الاحتلال في البطن بكفر قدوم

أبو سنينة: توسعات البنية التحتية تكشف نوايا الاحتلال في &#34;وادي الربابة&#34;

أبو سنينة: توسعات البنية التحتية تكشف نوايا الاحتلال في "وادي الربابة"

لجنة الانتخابات تُقرر قبول جميع طلبات الترشح المقدمة للانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات تُقرر قبول جميع طلبات الترشح المقدمة للانتخابات المحلية

الصيفي: جميع التحضيرات الخاصة بتصعيد الحجاج إلى عرفة ومنى جاهزة

الصيفي: جميع التحضيرات الخاصة بتصعيد الحجاج إلى عرفة ومنى جاهزة

مصرع شاب خلال شجار عائلي في رفح

مصرع شاب خلال شجار عائلي في رفح

منوعات

بعد أيام من اعتزالها.. نادين الراسي تعود بصور &#34;عارية&#34; و&#34;مُشفّرة &#34;

بعد أيام من اعتزالها.. نادين الراسي تعود بصور "عارية" و"مُشفّرة "

فيديو: مي العيدان &#34;تُشرشح&#34; شمس الكويتية ومريم حسين

فيديو: مي العيدان "تُشرشح" شمس الكويتية ومريم حسين

صور: نجوم الفن يهربون من خالد أبوالنجا خوفاً من فتنة &#34;المثلية&#34;

صور: نجوم الفن يهربون من خالد أبوالنجا خوفاً من فتنة "المثلية"

أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

صور: إطلالات مخادعة للنجمات فضحها الفوتوشوب

صور: إطلالات مخادعة للنجمات فضحها الفوتوشوب

عادات غريبة للفنانات قبل تسجيل الأغاني.. لن تصدقوا ماذا تفعل جنات وانغام

عادات غريبة للفنانات قبل تسجيل الأغاني.. لن تصدقوا ماذا تفعل جنات وانغام

ممثلة تكشف المستور: طُلب مني خلع ملابسي من أجل &#34;جيمس بوند&#34;

ممثلة تكشف المستور: طُلب مني خلع ملابسي من أجل "جيمس بوند"

حدث قبل عام.. أسرار جديدة عن طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

حدث قبل عام.. أسرار جديدة عن طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

&#34;المثليين الجنسيين&#34; يضعون نانسي عجرم في ورطة.. ومدير أعمالها &#34;اجا يكحلها عماها&#34;

"المثليين الجنسيين" يضعون نانسي عجرم في ورطة.. ومدير أعمالها "اجا يكحلها عماها"

خلاف حاد بين فنانين سوريين يستدعي تدخل &#34;باسم ياخور&#34; من أجل الدراما السورية

خلاف حاد بين فنانين سوريين يستدعي تدخل "باسم ياخور" من أجل الدراما السورية

عربي

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

أمريكا تجمع 300 مليون دولار من حلفاء لتحقيق الاستقرار بسوريا

أمريكا تجمع 300 مليون دولار من حلفاء لتحقيق الاستقرار بسوريا

صبية إيزيدية تقابل خاطفها الـ&#34;داعشي&#34; في شارع بألمانيا

صبية إيزيدية تقابل خاطفها الـ"داعشي" في شارع بألمانيا