مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون ويدمرون أشجاراً معمرة غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنون، عشرات أشتال الزيتون، ودمروا أشجاراً معمرة في قرية رأس كركر، غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، بأن مستوطنين، اعتدوا على أرض المواطن خالد سمحان في منطقة جبل المغتمة شمال القرية، واقتلعوا 70 شتلة زيتون، ودمروا أخرى معمرة، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على بئر ماء في الأرض ذاتها.
اقتلع مستوطنون، عشرات أشتال الزيتون، ودمروا أشجاراً معمرة في قرية رأس كركر، غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، بأن مستوطنين، اعتدوا على أرض المواطن خالد سمحان في منطقة جبل المغتمة شمال القرية، واقتلعوا 70 شتلة زيتون، ودمروا أخرى معمرة، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على بئر ماء في الأرض ذاتها.
التعليقات