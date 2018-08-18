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الحراك الوطني لرفع الحصار: نُطالب بممر آمن وميناء لقطاع غزة

الحراك الوطني لرفع الحصار: نُطالب بممر آمن وميناء لقطاع غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انطلق عصر اليوم السبت، مسير بحري من ميناء غزة، باتجاه أقرب نقطة مع الاحتلال شمال قطاع غزة، بهدف تسليط الضوء على معاناة غزة، جراء الحصار المفروض عليها منذ 12 عامًا.

وقال طلال أبو ظريفة عضو الحراك الوطني لكسر الحصار، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: إن هنالك توافقًا وطنيًا، قبل خروج الفصائل للقاهرة، وهو أن مفهوم رفع الحصار، يجب أن يتم بوجود ميناء، وممر آمن، يربط قطاع غزة، بالعالم الخارجي، مع حرية الحركة للمواطنين والبضائع، بدون قيود أو اشتراطات.

ويتكون المسير البحري من 40 مركباً، ويحمل العديد من المتضامنين، حيث توجهوا من ميناء غزة تجاه الحدود الشمالية للقطاع مع الاحتلال الإسرائيلي.

 







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