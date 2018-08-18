إصابة متضامنة نرويجية برصاص الاحتلال في البطن بكفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيبت مساء اليوم السبت، متضامنة نرويجية بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.وقالت الوكالة الرسمية (وفا): إن المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال للمشاركين في المسيرة السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، ما أدى لإصابة متضامنة نرويجية (43 عاما) بعيار معدني في البطن.