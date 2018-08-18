شؤون فلسطينية

بدران: استئناف حوارات الهدنة والمصالحة بعد عيد الأضحى مباشرة

بدران: استئناف حوارات الهدنة والمصالحة بعد عيد الأضحى مباشرة
حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن وفد الحركة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الجانب المصري، ومع كل الفصائل الفلسطينية في القاهرة، مبينًا أنه سيتم استئناف الحوارات بعد عيد الأضحى.

وقال بدران، وفق ما نقل عنه موقع حركة حماس: إن اللقاءات جاءت بعد تلقي الحركة دعوة كريمة من جمهورية مصر العربية لزيارة القاهرة لمواصلة المباحثات المتعلقة بإنجاز المصالحة الوطنية، وسبل إنهاء حصار قطاع غزة وإعادة إعماره، موضحًاأن المباحثات تركزت حول ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة بما يحقق وحدة شعبنا الفلسطيني ويعزز صموده في وجه الاحتلال.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضاً سبل بناء بيئة فلسطينية مناسبة لتحقيق ذلك، وفِي مقدمتها رفع إجراءات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتطبيق اتفاق المصالحة الشامل الموقع عام 2011، ومخرجات اتفاق بيروت كانون الثاني/يناير 2017.

ونوه بدران أن المباحثات تطرقت إلى آليات تثبيت وقف إطلاق النار المعلن عام 2014 بما يحقق كسر الحصار عن قطاع غزة، وبما يضمن رفع المعاناة عن الفلسطينيين، مبيناً أن المباحثات اتسمت بالجدية والحرص الكبير على تحقيق طموحات للفلسطينيين وآمالهم.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على استئناف الفصائل الوطنية اجتماعاتها في القاهرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة لمواصلة المباحثات وصولا لتحقيق أهداف الشعب في الوحدة وكسر الحصار.

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