طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غد الأحد 19 آب/ أغسطس 2018، سيكون للحافلات: "ما تبقى من الحافلة السابعة + الحافلتان الثامنة والتاسعة من كشف (8/2)".ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، داعية كذلك، لضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، والأبناء المرفقين مع أمهاتهم ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.