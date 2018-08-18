"جوال" تطلق حملة عيد الأضحى لمشتركيها بغزة‎

رام الله - دنيا الوطنأطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال اليوم السبت حملتها الخاصة بعيد الأضحى المبارك والتي حملة اسم "هيص بالعيد حزم بتكفي وبتزيد".وأعلنت جوال عن حملتها الجديدة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أضافت الشركة ان هذه الحملة خاصة بمشتركيها في قطاع غزة فقط.وشملت الحملة على دقائق اتصال ورسائل لا محدودة بالإضافة لحزمة إنترنت بمقدار 2 جيجا بايت مقابل 30 شيكل، كما تضمنت خيار آخر يمكن للمشتركين الاشتراك به بمبلغ 5 شيكل فقط للحصول على 730 دقيقة اتصال ورسائل لا محدودة ونصف جيجا انترنت، هذا وتعمل جوال وبشكل مستمر على إطلاق مجموعة من الحملات والعروض المميزة تقديرا لمشتركيها.