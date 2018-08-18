الرئيس عباس: يجب تسليم القطاع لحكم السلطة الفلسطينية أو لتستلم حماس

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن القيادة الفلسطينية، لن تقبل بانفصال قطاع غزة عن الوطن الفلسطيني، لذا يجب تسليم القطاع لحكم السلطة الفلسطينية، كما كان في السابق، مشيرًا إلى أن قضية غزة ليست إنسانية.وأضاف الرئيس عباس، في الجلسة الختامية لأعمال المجلس المركزي الذي عقد في رام الله، "إما أن تستلم السلطة القطاع كله، أو أن هم يستلموا"، (في إشارة لحركة حماس)، متابعًا: غزة كان لديها مطار ومشروع ميناء ضخم منذ زمن، ولن يقبل الآن بفتات المشاريع.وأوضح أن أي مساعدات تدفع لغزة يجب أن تمر عبر السلطة فقط لأنها هي المخولة بذلك، فيما تسأل: "ما دخل التهدئة بملف المصالحة"؟.ووجه الرئيس انتقادات لاذعة للشخصيات والفصائل التي لم تحضر للمجلس المركزي قائلًا: من لا يريد الحضور للمجلس المركزي مع السلامة، وبنفس الوقت لن نقبل أن تكون العضويات مجرد وصف لصاحبها دون أي عمل.وأكد أبو مازن، أن اتفاقية باريس الاقتصادية، ستكون محل نظر ونقاش خلال الفترة المقبلة، رافضًا في الوقت ذاته، مواقف الولايات المتحدة، التي على حد تعبيره خرجت كاملًا من مربع السلام، وأن أي عملية تسوية ستكون وفق المجتمع الدولي، والرباعية الدولية.وفيما يخص الشأن الداخلي للمجلس المركزي، أشار الرئيس عباس، إلى أن المرة المقبلة سيتم دعوة الفتاة الفلسطينية المحررة، عهد التميمي لحضور المجلس هي ومن هم في جيلها، لالقاء كلمات أمام الأعضاء، لافتًا إلى أهمية مشاركة الشباب الفلسطيني والمرأة في صنع القرار.