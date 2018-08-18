شؤون فلسطينية

غريب: المجلس المركزي قرر إلغاء الإجراءات المتعلقة برواتب موظفي السلطة بغزة

غريب: المجلس المركزي قرر إلغاء الإجراءات المتعلقة برواتب موظفي السلطة بغزة
عدنان غريب عضو المجلس المركزي
رام الله - دنيا الوطن
 عبد الهادي مسلم
أكد عدنان غريب عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية، أن المجلس المركزي قرر في ختام اعماله وبالاجماع بالإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة، ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية.

وقال غريب: إن الرئيس محمود عباس، والذي كان حاضرًا في الاجتماع تفهم مطالبة الأعضاء لهذا المطلب متوقعًا أن يتم في أقرب فرصة تنفيذ هذا المطلب، ودفع رواتب كاملة لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ومستحقاتهم.

وأوضح غريب، أن الرئيس أعطى تعليماته للحكومة من عدة شهور من اجل دفع الرواتب كاملة ولكن الوضع المالي كان لا يسمح.

وقال: "انه  في  هذه المرة وكما علمت  سيتم اقتطاع جزء من الموازنات الأخرى من الموازنة العامة لتغطية دفع رواتب كاملة للموظفين".

وردًا على سؤال ان الموظفبن تلقوا في الأشهر الماضية وعودات ولكن لم تنفذ واصيبوا بالإحباط واليأس قال: "إننا في المجلس ناقشنا وبعمق وبكل مسؤولية ومن الجميع مطالب الموظفين ومعاناتهم وأن الرئيس كان متفهمًا جدًا لهذا المطلب".

وطمأن غريب الموظفين بانه سيتم صرف الرواتب كاملة في اقرب فرصة  بناء على مخرجات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، مشيرًا إلى أن هذا الشهر ستكون الرواتب كما في الأشهر السابقة، وأن ذلك غير مرتبط بالمصالحة.

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