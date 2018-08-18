لجنة التربية تناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

عقدت لجنة التربية برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم اجتماعها، اليوم؛ لمناقشة الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد؛ وذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكلاء المساعدين أ. عزام أبو بكر والمهندس فواز مجاهد ود. إيهاب القبج، وأمناء سر المجالس والهيئات التابعة للوزارة، والمستشارين والمديرين العامين ورؤساء الوحدات ومديري التربية.





وناقش الاجتماع أهمية التحقق من الجهوزية العامة لبدء العام الدراسي الجديد، والتأكيد على حق الطلبة المقدس في التعليم خاصةً بعد الاطمئنان على انتظام الدراسة في مدارس وكالة الأونروا؛ إذ أكدت الوزارة على جاهزيتها التامة لإطلاق العام الدراسي في موعده واستكمال كافة الإجراءات لهذا الغرض.





ولفتت الوزارة في بيان صحفي؛ إلى أنه سيعلن مطلع الأسبوع المقبل خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل ما قامت به الوزارة من خطوات لبدء عام دراسي منتظم في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ يؤسس لمواصلة البناء على ما تم تحقيقه من نجاحات على صعيدي التعليم العام والعالي، والتصدي للتحديات الماثلة في طريق مدارس القدس ومدارس التحدي والمسيرة التعليمية برمتها؛ شاكرةً كل العاملين الذين جعلوا العطلة الصيفية حافلة بالعطاء، مثمنةً الوجود اليومي لمديرياتها في مدرسة الخان الأحمر.

رام الله - دنيا الوطن