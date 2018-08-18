أبو هولي: سنتابع تنفيذ قرار الرئيس بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن دائرته، ستعمل على تنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي، فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس دولة فلسطين بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك، ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية، بالتنسيق مع الأشقاء في سوريا، والاستمرار في إعمار مخيم نهر البارد.وثمن د. أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم القرارات الصادرة عن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته العادية التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة" (15-17/آب/2018) المنعقدة في مدينة رام الله بحضور الرئيس محمود عباس.وأوضح أن المجلس المركزي، أعطى مساحة واسعة في جلساته لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية والمساعي الأمريكية- الإسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين، كما وقف المجلس المركزي أمام الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات، والجهود التي تبذلها منظمة التحرير الفلسطينية من خلال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ودائرة شؤون اللاجئين لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى مخيماتهم في سوريا وإعادة إعمارها بالتنسيق مع الحكومة السورية، ووكالة الغوث الدولية، والدول المانحة.وأضاف: أن مصادقة المجلس المركزي على تشكيل لجنة عليا للحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، يعطي مؤشراً على أهمية عمل اللجنة، واستمرارها في مساعدة إدارة وكالة الغوث؛ لتوفير الأموال اللازمة، حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضية اللاجئين طبقاً لما ورد في القرار 194، ويعكس مدى الاهتمام والحرص الذي توليه المؤسسة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، لوكالة الغوث التي تشكل العنوان السياسي والقانوني لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والشاهد الحي على جريمة النكبة التي حلت بشعبنا في العام 1948.وأوضح د. أبو هولي، أن هذه القرارات، تشكل خطوة مهمة للعمل نحو تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، إلى جانب تعزيز صمودهم، وتأمين الحياة الكريمة والآمنة لهم، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية، ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وفي كافة أماكن تواجده.