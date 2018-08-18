مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس ووزير الصحة د. جواد عواد



المريضة تعاني آلاما شديدة في عينيها حيث لا يمكنها النوم إلا بدواء خاص.



لذا، فإننا نناشد سيادتكم التكرم بإصدار تعليماتكم لإخراج تحويلة عاجلة لها إلى الأردن إنقاذا لهذه المسكينة من العمى بعد رفض مستشفى سان جون بالقدس الحالة ونصحوا بتحويلها للاردن وكلنا ثقة وأمل بأن تكونوا عوناً للحزانى والمكلومين.



للتواصل مع المريضة: 0598012774

رام الله - دنيا الوطنالمريضة سمر سمير محمود حمودة من غزة تبلغ من العمر 22 عاماً، يتيمة الأب وتعتاش هي وأمها على مخصصات الشؤون الاجتماعية، اصيبت إحدى عينيها بمرض شديد تحتاج إلى زراعة قرنية حسبما قرر الأطباء وإلا سيتم استئصال عينها، وقد تكرمت دائرة العلاج بالخارج لديكم بإصدار تحويلة لها على جمهورية مصر العربية، لكن حسب العوائق الكبيرة والصعبة في سيناء على معبر رفح، لم تتمكن المريضة من الوصول للقاهرة في موعدها المقرر في التحويلة.