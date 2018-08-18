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وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة "كوفي عنان"

وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة "كوفي عنان"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة (رويترز)، عن وفاة كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة اليوم السبت، عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد صراعه مع المرض في سويسرا.

ولد كوفي عنان في مدينة كوماسي، في غانا، وكوفي أنّان اسم مركب، حيث تعني كلمة كوفي يوم الجمعة، وتعني كلمة أنّان الرابع، ويوم الجمعة، هو اليوم الذي ولد فيه، والرابع هو ترتيبه بين إخوته، وقد وضع خطة استراتيجية لإنهاء الأزمة السورية عام 2012، ولكنّها باءت بالفشل، وأقرّ هو نفسه بذلك.

عنان من مواليد 8 نيسان/ أبريل 1938، في كوماسي، غانا، وهو من متزوج من ناني عنان وهي محامية، ولديهما ثلاثة أبناء.

وحصل عنان على جائزة نوبل للسلام تقديراً لعمله الإنساني، وهو أول أفريقي أسود، يتولى منصب كبير الدبلوماسيين في العالم، وتولى المنصب الأممي فترتين من عام 1997 إلى عام 2006.

يشار إلى أن كوفي عنان، شغل منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في آذار/ مارس عام 1996، وذلك بعد شغله لمنصب المبعوث الخاص للأمين العام في يوغسلافيا، ومنصب المبعوث الخاص لمنظمة حلف شمال الأطلسي (NATO)، وذلك خلال الفترة التي أعقبت التوقيع على اتفاق دايتون (Dayton) للسلام. 

وقد عمل كنائب الأمين العام للأمم المتحدة لعلميات حفظ السلام في آذار/ مارس 1993 م وذلك بعد ما يقرب من عام على عمله كمساعد الأمين العام في نفس القسم.

وقبل شغله هذه الوظائف، فقد خدم كوفي أنان الأمم المتحدة في العديد من المناصب الأخرى في أماكن متعددة من العالم منها مصر، وأديس أبابا، ونيويورك، مكرساً ما يقرب من ثلاثين عاماً من عمره في خدمة المنظمة الدولية.

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