وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة "كوفي عنان"

وحصل عنان على جائزة نوبل للسلام تقديراً لعمله الإنساني، وهو أول أفريقي أسود، يتولى منصب كبير الدبلوماسيين في العالم، وتولى المنصب الأممي فترتين من عام 1997 إلى عام 2006.





يشار إلى أن كوفي عنان، شغل منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في آذار/ مارس عام 1996، وذلك بعد شغله لمنصب المبعوث الخاص للأمين العام في يوغسلافيا، ومنصب المبعوث الخاص لمنظمة حلف شمال الأطلسي (NATO)، وذلك خلال الفترة التي أعقبت التوقيع على اتفاق دايتون (Dayton) للسلام.وقد عمل كنائب الأمين العام للأمم المتحدة لعلميات حفظ السلام في آذار/ مارس 1993 م وذلك بعد ما يقرب من عام على عمله كمساعد الأمين العام في نفس القسم.وقبل شغله هذه الوظائف، فقد خدم كوفي أنان الأمم المتحدة في العديد من المناصب الأخرى في أماكن متعددة من العالم منها مصر، وأديس أبابا، ونيويورك، مكرساً ما يقرب من ثلاثين عاماً من عمره في خدمة المنظمة الدولية.