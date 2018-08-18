الأحمد: حماس تُشارك في مخطط عدائي لفصل غزة عن الدولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح: إن "المفاوضات مع إسرائيل حول وقف إطلاق النار والهدنة في غزة، وإجراء ترتيبات منفصلة خاصة بهذا القطاع، تعني أن حماس تشارك في مخطط عدائي، يهدف لفصل غزة عن دولة فلسطين، كما هو معترف بها دولياً على حدود 1967".وأوضح الأحمد، في تصريحات لموقع (ميدل إيست آي) البريطاني، أول أمس الخميس، ونقله موقع (عربي 21)، أن "مواصلة حماس الانخراط في المحادثات دون حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، لا يخدم إلا مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تعملان على خلق دويلة في قطاع غزة".يذكر أن الفصائل الفلسطينية، تُجري مفاوضات مع إسرائيل بوساطة مصرية من أجل بحث تهدئة في قطاع غزة، تستند لتفاهمات 2014.