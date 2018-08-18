مالية غزة: صرف دفعة مالية للموظفين عن شهر مايو بنسبة 40 % اليوم

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رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف دفعة مالية عن شهر أيار/ مايو للموظفين، بنسبة 40% وبحد أدنى 1200 شيكل، وذلك اليوم السبت في كافة فروع البريد، ابتداءً من الآن.