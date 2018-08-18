مالية غزة: صرف دفعة مالية للموظفين عن شهر مايو بنسبة 40 % اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف دفعة مالية عن شهر أيار/ مايو للموظفين، بنسبة 40% وبحد أدنى 1200 شيكل، وذلك اليوم السبت في كافة فروع البريد، ابتداءً من الآن.
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف دفعة مالية عن شهر أيار/ مايو للموظفين، بنسبة 40% وبحد أدنى 1200 شيكل، وذلك اليوم السبت في كافة فروع البريد، ابتداءً من الآن.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه سيتم صرف الدفعة المالية عبر بنك الإنتاج، وصراف البنك الوطني، عند الساعة الثامنة مساء اليوم.
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