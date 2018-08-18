فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح) أبناءها في كل أماكن تواجدهم، ومن يستطيعالوصول للمسجد الأقصى إلى الرباط فيه، وعلى أبوابه، رفضاً للجريمة الإسرائيلية الجديدة، بإغلاق أبوابه أمام أصحابه ومؤميه.وقالت الحركة على لسان متحدثها، وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في تصريح صحفي: إن إسرائيل ترى أن مفاوضاتها مع حماس فرصة سانحة لتنفيذ مخططها القديم والمتعلق بالمسجد الأقصى، والتغيير الزماني والمكاني، مؤكداً أننا في فتح، ستبقى القدس والأقصى عنواناً لا يمكن تجاوزه بالمطلق، وكما خضنا معارك عدة من أجل القدس، فنحن جاهزون للاستمرار حتى إحقاق حقوقنا الراسخة والثابتة.وأكد القواسمي، أننا نعتبر معركة القدس مصيرية، ولا حق مطلقاً لليهود في المسجد الأقصى وباحاته، وأن العبث فيه وإغلاقه على هذا النحو، تحت أي مبرر لا يدفعنا إلا إلى الاستمرار في نهجنا وتصعيد مقاومتنا الشعبية في كل مكان، وخاصة في القدس والتواجد الدائم في المسجد الأقصى.