دولي

الصين: تقرير البنتاغون تكهنات مُضللة

الصين: تقرير البنتاغون تكهنات مُضللة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الدفاع الصينية، بياناً أمس الجمعة، احتجت فيه على تقرير نشره البنتاغون الخميس، وقال فيه: "إن بكين تستعد لضرب واشنطن وحلفائها"، معتبرة أن ما جاء في التقرير تكهنات مُضللة.

واعتبرت الوزارة، أن تقرير البنتاغون، أساء تفسير نوايا بكين الاستراتيجية، وضخّم "ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني"، مؤكدة أن "الجيش الصيني يبدي اعتراضه التام على هذا الطرح، وقدم احتجاجات قوية للجانب الأمريكي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكدت، أن الصين تقوم بتنمية سلمية لجيشها وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية، تساهم بشكل دائم في السلام العالمي، وأن "الانتقاد الوارد في التقرير الأمريكي محض تكهنات مُضللة".

ولفتت إلى أن "تحديث الجيش الصيني، يهدف إلى حماية سيادة البلاد، وأمنها، ومصالحها التنموية، بالإضافة إلى السلام والاستقرار والازدهار العالمي".

ونشر البنتاغون تقريره السنوي مؤخراً، وقال فيه: إن الجيش الصيني، وسع خلال السنوات القليلة الماضية عملياته التي يبدو أنها "تدريب على ضرب" لواشنطن وحلفائها.

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