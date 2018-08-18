العوض: التهدئة نسج خيوطها العمادي بعتمة الليل وخطة لتمرير (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وليد العوض، على مفاوضات التهدئة التي تجري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية في القاهرة.







وقال العوض، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك)، إن التهدئة التي يجري الترويج لها، نسج خيوطها السفير القطري محمد العمادي في عتمة ليل.





وأضاف العوض: "يبدو أن من نُحب قد ابتلع الطعم لتمريرها، وهي بحاجة لتلقيح يشرعنها من ذكر النحل، هذه يجب أن لا تمر".





وتابع: "إنها الخطة لتمرير صفقة القرن، والبديل يتمثل في مصالحة حقيقية واحتضان غزة بكل همومها".

