دولي

لوس أنجليس الأمريكية ترفض تمويلاً حكومياً لبرنامج يُسيء للمسلمين

لوس أنجليس الأمريكية ترفض تمويلاً حكومياً لبرنامج يُسيء للمسلمين
رام الله - دنيا الوطن
رفض مكتب عمدة مدينة لوس أنجليس الأمريكية، تمويلاً حكومياً بقيمة 425 ألف دولار، قدمته وزارة الأمن الداخلي، لبرنامج وصف بأنه "يُسيء للمسلمين"، وعارضته منظمات حقوقية.

وقال ألكس كوميسار، المتحدث باسم عمدة المدينة إريك غارسيتي، أمس الجمعة: "تم إبلاغ وزارة الأمن الداخلي، بعدم قبول المنحة الخاصة بتمويل برنامج التطرف العنيف (لأسباب إدارية)"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وبهذا القرار، تكون لوس أنجليس، أول مدينة تتنازل عن منحة حكومية، من أجل تمويل البرنامج المذكور.

من جهتهم، أشاد عدد من المنظمات المناهضة للبرنامج بقرار عمدة لوس أنجليس، غيّر أن القائمين عليها مازالوا يشعرون بخيبة أمل بسبب فشل المدينة في معالجة قضية المراقبة غير الضرورية للمجتمعات المسلمة.

وقال حسام عليوش، المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية (كير) في لوس أنجليس: "إن المسلمين الأمريكيين يشعرون بارتياح لأن لوس أنجليس، التي تعد واحدة من أكثر المدن الأمريكية تقدماً، لم تعد تشترك مع إدارة (دونالد) ترامب (الرئيس الأمريكي) في برنامج يستهدف المسلمين الأمريكيين".

وأوضح عليوش، أن البرنامج بأكمله يقوم على أن الأمريكيين المسلمين أكثر عرضة للميل نحو العنف من المجتمعات الأخرى.

وتم بدء العمل ببرنامج مكافحة التطرف العنيف عام 2011، تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لإحباط جهود الجماعات المتطرفة في تجنيد مسلحين محتملين.

وركز البرنامج عمله مع المنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، ومراكز الصحة العقلية، إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

وفيما تؤكد الحكومة الفدرالية الأمريكية، أن سياسة البرنامج تستهدف جميع الجماعات المتطرفة والأيدولوجيات، إلا أن الكثيرين يقولون إنه يستهدف المسلمين بشكل خاص، عبر المراقبة والانهماك في التنميط التمييزي.

أخبار ذات صلة

الصين: تقرير البنتاغون تكهنات مُضللة

الصين: تقرير البنتاغون تكهنات مُضللة

&#34;ناسا&#34; تكتشف &#34;كوكب الجحيم&#34;

"ناسا" تكتشف "كوكب الجحيم"

سويسرا تمنع الجنسية عن زوجين مسلمين لسبب غريب

سويسرا تمنع الجنسية عن زوجين مسلمين لسبب غريب

الصين: لن نسمح للقوى الخارجية باستخدام الدين في بلدنا

الصين: لن نسمح للقوى الخارجية باستخدام الدين في بلدنا

بعد انتخابه رئيساً للوزراء .. عمران خان يتعهد بمعاقبة من نهبوا باكستان

بعد انتخابه رئيساً للوزراء .. عمران خان يتعهد بمعاقبة من نهبوا باكستان

ديفيد فريدمان: لا سبب لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية

ديفيد فريدمان: لا سبب لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية

فنجان قهوة يُشعل نزاعاً سياسياً بين بلدين

فنجان قهوة يُشعل نزاعاً سياسياً بين بلدين

برنامج أميركي يحدد موعدا محتملا لنهاية العالم

برنامج أميركي يحدد موعدا محتملا لنهاية العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

أوقاف القدس تحذر من تداعيات تصرفات الاحتلال بحق &#34;الأقصى&#34;

أوقاف القدس تحذر من تداعيات تصرفات الاحتلال بحق "الأقصى"

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي نظيره الروسي ويبحثان تطوير التعاون بين البلدين

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي نظيره الروسي ويبحثان تطوير التعاون بين البلدين

اجراءات غير مسبوقة لتسريع عمليات تهويد القدس ومخططات ضم عبر مشاريع استيطانية

اجراءات غير مسبوقة لتسريع عمليات تهويد القدس ومخططات ضم عبر مشاريع استيطانية

69 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 33 مطلوباً الأسبوع الماضي

69 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 33 مطلوباً الأسبوع الماضي

الهباش يستنفر المسلمين للدفاع عن المسجد الأقصى في وجه اعتداءات الاحتلال

الهباش يستنفر المسلمين للدفاع عن المسجد الأقصى في وجه اعتداءات الاحتلال

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في عرابة جنوب جنين

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في عرابة جنوب جنين

حماس: صرف هدية بقيمة 250 شيكل لـ 10 ألاف أسرة

حماس: صرف هدية بقيمة 250 شيكل لـ 10 ألاف أسرة

وصول الطفل نوفل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

وصول الطفل نوفل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

منوعات

وفاة المغنية العراقية سحر طه بعد صراع مع المرض

وفاة المغنية العراقية سحر طه بعد صراع مع المرض

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة &#34;الهيبة 3&#34; أجملهن

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة "الهيبة 3" أجملهن

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

القبض على هشام عبد الله في تركيا

القبض على هشام عبد الله في تركيا

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

نجمة سورية لإليسا: &#34;الله لا يردك&#34;

نجمة سورية لإليسا: "الله لا يردك"

عربي

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

أمريكا تجمع 300 مليون دولار من حلفاء لتحقيق الاستقرار بسوريا

أمريكا تجمع 300 مليون دولار من حلفاء لتحقيق الاستقرار بسوريا

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف