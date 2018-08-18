الصين: لن نسمح للقوى الخارجية باستخدام الدين في بلدنا

رام الله - دنيا الوطنأكد وانغ وهو مسؤول صيني عن الشؤون الدينية، في إحدى الصحف المحلية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، أنه لا يمكن لقوى خارجية التحكم في الأمور الدينية في الصين، وذلك وسط محادثات مع الفاتيكان؛ للتوصل لحل لنزاع بشأن تعيين أساقفة كاثوليك.وقال المسؤول الصيني: "لا توجد علاقة ارتباط بين ديانات بلدنا والديانات الخارجية، الجماعات الدينية والأمور الدينية في بلدنا لا تقبل هيمنة قوى خارجية" دون أن يشير بشكل مباشر إلى أي دين أو المحادثات مع الفاتيكان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وتابع وانغ: "إن الصين تكفل حقوق أصحاب العقائد، وإن من الخطأ الاعتقاد بإمكان ترك الدين بعيداً عن إشراف الحكومة، أو أنه يجب فرض قيود عنوة".وأضاف: "كذلك لا نسمح بتدخل الدين في الأمور الإدارية والقانونية والتعليمية".وأبدى البابا فرنسيس تفاؤله في حزيران/ يونيو بتحسن العلاقات بين الفاتيكان والصين في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات بين الجانبين إلى مرحلة متقدمة لتسوية إحدى أكبر العقبات، أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قُطعت قبل 70 عاماً تقريباً.