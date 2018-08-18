مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية



وأكد الناطق الرسمي باسم اللواء الأول حرس حدود، المقدم فيصل العفراء، أن اللواء الأول حرس حدود، نفذ هجوماً على أهم مواقع الحوثيين في وادي سلبة، وتمكن من السيطرة على جبال قشعان والجلة وميفعة والمنقلة ومشاقل.



وأشار العفراء إلى أن الجماعات الحوثية، تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وفرّ العشرات منهم، تاركين خلفهم عدداً من القناصات وقذائف من نوع (آر بي جي).

رام الله - دنيا الوطنلقي 35 عنصراً من جماعات الحوثي بمحافظة الجوف مصرعهم، خلال معارك مع الجيش اليمني، اليوم السبت، فيما دمر طيران التحالف خمس مركبات عسكرية تابعة للجماعات.وتمكن الجيش اليمني بدعم من التحالف في محافظة الجوف من السيطرة على عدة جبال استراتيجية واقعة في وادي سلبة، بحسب ما جاء على موقع (العربية).