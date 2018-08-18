شؤون فلسطينية

أوقاف القدس تحذر من تداعيات تصرفات الاحتلال بحق "الأقصى"

أوقاف القدس تحذر من تداعيات تصرفات الاحتلال بحق "الأقصى"
رام الله - دنيا الوطن
 استنكرت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس "اغلاق المسجد الأقصى المبارك من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومنع المصلين من أداء الصلوات داخل المسجد للمرة الثانية خلال هذا الشهر".

وحذرت الدائرة، في بيان، من "تداعيات تصرفات شرطة الاحتلال المتكررة بحق المسجد الأقصى من اغلاق وغيرها، وزجّ المسجد الأقصى المقصود بما يجري من أحداث خارج المسجد".

وأكدت الدائرة، في بيانها "بأن سلطات الاحتلال لا تمتلك السيادة على المسجد الأقصى كما تحاول فرضه مؤخراً ضاربة بعرض الحائط الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم منذ أمد للمسجد".

وشدد البيان على "أن دائرة الأوقاف الاسلامية هي المسؤول الحصري عن إدارة جميع ما يتعلق بالمسجد الأقصى تحت رعاية ووصاية العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

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