شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي نظيره الروسي ويبحثان تطوير التعاون بين البلدين

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي نظيره الروسي ويبحثان تطوير التعاون بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
‎‫أجرى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، مباحثات موسعة مع وزير الاتصالات الروسية قسطنطين نوسكوف، في مقر الوزارة في العاصمة الروسية موسكو، تناولت مراجعة ملف العلاقات الثنائية، بما فيها تطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

كما بحثا استكمال وتطوير أشكال التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحرص القيادة السياسية في كل من دولة فلسطين وروسيا الاتحادية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.‬

‎‫وقد أطلع الجانب الفلسطيني الشريك الروسي، على مجمل تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمعوقات الناجمة عن واقع الاحتلال، وقدم عرضاً موسعاً عن تطور الحياة الاقتصادية وقطاعاتها المختلفة، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجدية في تطوير الجوانب المختلفة في بنى دولة فلسطين، التي تشهد إبداعاً وتطوراً خلاقاً باعتراف مجمل الدول والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومن ضمنها الروسية. ‬

‎‫وبدوره، قدم وزير الاتصالات الروسي نوسكوف، عرضاً موسعاً للقطاعات الروسية في حقلي الاتصالات والتكنولوجيا، وأبدى استعداد بلاده الأكيد للتعاون مع الشريك الفلسطيني، بما في ذلك في مجال الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وسواها، انطلاقاً من موقف القيادة الروسية المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقيادته، حتى تجسيد تطلعاته المشروعة. ‬

‎‫وإضافة إلى ذلك التقى الوفد الفلسطيني، مع رؤساء وممثلي الشركات الروسية المتخصصة في مجال البرمجيات والحكومة الإلكترونية، وغيرها من القطاعات في سبيل تعزيز أشكال التعاون والشراكة الثنائية، بما في ذلك في حقل الاستثمار. ‬

‎‫وقد أشاد الوزير علام بأهمية هذه المباحثات التي وصفها بالإيجابية والمثمرة، والتي اتسمت بروح من التنسيق والتعاون المشترك مع نظيره الروسي، معرباً عن ثقته في الوصول إلى الأهداف المشتركة التي تسعى إليها كل من دولة فلسطين وروسيا الاتحادية لتحقيق المزيد من التعاون والنجاحات في تنفيذ الاتفاقات، وإيجاد أشكال جديدة من الشراكة المثمرة.

 وأشار الوزير علام الذي يزور روسيا على رأس وفد فلسطيني، يضم كلاً من:  مدير عام الاتصالات فلوريد الزربة،  ومدير عام المعلومات جميل الزغارنة، بدعوة رسمية من وزارة الاتصالات الروسية،  إلى أنه قدم دعوة لنظيره الروسي لزيارة دولة فلسطين، وكذلك لشركات روسية، تنوي التعاون والاستثمار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا في دولة فلسطين. ‬

‎‫من جانبه، أكد السفير نوفل، أن زيارة وزير الاتصالات تندرج في سياق استكمال أعمال اللجنة الحكومية الفلسطينية- الروسية المشتركة، والتي ستعقد اجتماعاتها المنتظرة في فلسطين في غضون الشهرين المقبلين، بهدف تكريس وتطوير كافة أشكال التعاون الثنائي، وعلى كافة الأصعدة، وإطلاقها إلى مدارات جديدة من الشراكة. 

كما أكد السفير نوفل على أن الفترة القادمة، ستشهد مرحلة جديدة من أشكال التعاون المثمر والشراكة الخلاقة بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، بما في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تشكل قطاعاً واعداً ومتميزاً في دولة فلسطين.

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