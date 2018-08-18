الهباش يستنفر المسلمين للدفاع عن المسجد الأقصى في وجه اعتداءات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية العالمين العربي والإسلامي؛ لتحرك حقيقي وعلى كافة المستويات؛ لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي بلغت ذروتها بإغلاق أبوابه ومنع إقامة الصلاة فيه، والاعتداء على المصلين، الذين اعتصموا امام بواباته، وخاصة في باب الأسباط، ما أوقع العديد من الإصابات بين النساء والشيوخ المرابطين، الذين رفضوا هذا الإجراء العنصري، وأصروا على أن تفتح الأبواب وبدون أي إعاقات من قبل شرطة الاحتلال.وأكد الهباش في بيان صحفي، أن مشاهد أمس الجمعة في ساحات المسجد الأقصى وأبوابه، تعيد إلى الأذهان مواقف البطولة والشرف التي سطرها المقدسيون، ومن استطاع من أبناء شعبنا الفلسطيني الوصول إلى مدينة القدس في معركة البوابات الإلكترونية العام الماضي، التي هزمت العقلية العنصرية والإجرامية لحكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، التي يبدو أنها لم تتعلم الدرس والعبر، وهو أن الحرم القدسي الشريف بكل تفاصيله خط أحمر، لا يمكن الاقتراب منه أو تخطيه، وشعبنا الفلسطيني مستعد للدفاع عنه حتى آخر نفس، ومهما كلف الثمن.وطالب قاضي القضاة، أبناء شعبنا القادرين على الوصول إلى مدينة القدس، بتكثيف التواجد داخل المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه إلى جانب إخوانهم المقدسيين، الذين كرمهم الله بالدفاع عن أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، مجدداً دعوته لأبناء الأمتين العربية والإسلامية بشد رحالهم إلى مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، ونيل شرف الدفاع عنه.وأضاف الهباش، أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تتابع مجريات الأحداث والتطورات في المدينة المقدسة، مؤكداً أن ملف مدينة القدس والمقدسات هو على رأس جدول أعمال القيادة، التي أبرقت لكل الجهات ذات العلاقة، وخاصة القوى الدولية، ان استمرار الهجمة الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، سوف تفتح الباب أمام جميع الخيارات والسيناريوهات التي طالما حذرنا منها، وعلى رأسها الحرب الدينية، التي تقوم دولة الاحتلال بإشعال فتيلها، ولا يعلم أحد بنتائجها الكارثية، والتي سيكتوي بنارها الجميع.