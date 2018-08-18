دولي

بعد انتخابه رئيساً للوزراء .. عمران خان يتعهد بمعاقبة من نهبوا باكستان

بعد انتخابه رئيساً للوزراء .. عمران خان يتعهد بمعاقبة من نهبوا باكستان
رام الله - دنيا الوطن
انتخب أعضاء مجلس النواب الباكستاني، لاعب الكريكت السابق عمران خان، رئيساً جديداً للوزراء أمس الجمعة، في حين تعهد خان بمحاكمة كل من نهبوا هذه البلاد من خلال الفساد.

وتمهد الخطوة الطريق أمام خان لتشكيل حكومة ائتلافية، ستكون أولى مهامها تجنب أزمة اقتصادية وشيكة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

وفاز حزب خان (65 عاماً) في الانتخابات العامة، التي أجريت يوم 25 تموز/ يوليو بعد تعهده بمكافحة الفساد، وانتشال الملايين من الفقر.

وشهدت باكستان جولات من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها في عام 1947، كما عانت من عنف الجماعات المسلحة في الأعوام الماضية.

وتعهد خان بخلق ملايين فرص العمل، وإقامة نظام طبي وتعليمي على مستوى عالمي في البلد ذي الأغلبية المسلمة، الذي يصل عدد سكانه إلى 208 ملايين نسمة.

ومن أهم التحديات التي ستواجهه، اتخاذ قرار بشأن طلب دعم مالي من صندوق النقد الدولي، لتخفيف الضغوط على العملة أو طلب مساعدة من الصين، والمخاطرة بتعميق اعتماد باكستان اقتصادياً على جارتها.

وقال خان في خطاب حماسي أمام البرلمان: "أريد أن أشكر الشعب، وأريد أن أحمد الله لمنحي الفرصة لتحقيق التغيير... أولاً علينا أن ننفذ عملية محاسبة صارمة... من سرقوا هذه البلاد.. سأحاسب كل واحد منكم".

وفي مؤشر على انقسامات سياسية مريرة في باكستان، أحاط أعضاء مجلس النواب المنتمين للمعارضة بخان، وهتفوا "عمران خان لص" بعدما أعلن انتخابه رئيساً للوزراء.

وانتخاب خان هو الانتقال الثاني للسلطة ديمقراطياً في البلاد منذ عام 1947 وجاء في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توتراً بسبب مزاعم عن دعم باكستان لمتشددين، يشنون هجمات في أفغانستان، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

وحصل حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان على 151 مقعداً من 342 مقعداً في مجلس النواب بالبرلمان، وهو ما يقل عن الأغلبية المطلوبة، لكنه من المتوقع أن يشكل حكومة ائتلافية مع أحزاب أصغر.

وحصل خان في التصويت الذي أجري يوم الجمعة في مجلس النواب على 176 صوتاً متغلباً بذلك على منافسه شهباز شريف رئيس الحزب الحاكم السابق، وهو حزب الرابطة الإسلامية- جناح نواز شريف، الذي حصل على 96 صوتاً، ويؤدي خان اليمين الدستورية يوم السبت، ولم يُعلن بعد أعضاء حكومته.

عقبات تشريعية

أنهى فوز خان في الانتخابات عقوداً من الهيمنة السياسية لاثنين من أهم الأحزاب السياسية في باكستان، هما: حزب الرابطة الإسلامية- جناح نواز شريف، الذي كان يرأسه الفائز بمنصب رئيس الوزراء ثلاث مرات نواز شريف، وحزب الشعب الباكستاني، الذي أسسته وقادته عائلة بينظير بوتو.

لكن خان سيواجه معركة لتطبيق إصلاحاته الطموحة، وأجندته التشريعية، بسبب امتلاكه أغلبية بسيطة في البرلمان، وتسيطر المعارضة على مجلس الشيوخ.

وقال رضا أحمد رومي، رئيس تحرير صحيفة (ديلي تايمز) التي تصدر باللغة الإنجليزية: "سيكون العمل التشريعي صعباً بالنسبة له".

وتزعم أحزاب المعارضة حدوث تزوير في الانتخابات، وتقول: إن وصول خان للسلطة كان أسهل لحصوله على دعم ضمني من الجيش الباكستاني القوي، الذي حكم البلاد على مدى نصف تاريخها تقريباً، ونفى الجيش وحزب حركة الإنصاف وجود أي تواطؤ بينهما.

وقال شهباز شريف: "الأمة بأكملها رفضت هذه الانتخابات"، مطالباً بإجراء تحقيق في المخالفات الانتخابية.

وقال مرتضى عباسي، وهو نائب عن حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف: "إن خان جاءت به إلى الحكم كائنات فضائية" في إشارة مستترة إلى الجيش.

ورد خان على هذه المزاعم قائلاً: "إنه كافح 22 عاماً؛ ليصبح رئيساً للوزراء، وإنه لن يخضع للابتزاز".

وأضاف: "لم يرفعني إلى السلطة ديكتاتور عسكري، وصلت إلى هنا بجهدي".

ويقول محللون: "إن مدى نجاح خان في حل التوترات التاريخية بين المدنيين والجيش، التي لاحقت الحكومات المتعاقبة، قد يكون السمة المميزة لفترة حكمه".

ولم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني مدته البالغة خمسة أعوام كاملة، بما في ذلك نواز شريف المنتخب ثلاث مرات، والذي انتهت أحدث فترة له في السلطة بقرار من المحكمة العليا بعزله في العام الماضي.

وانتهت الفترة الثانية لشريف، المسجون حالياً بتهم فساد قبل أسابيع من الانتخابات، بانقلاب عسكري في عام 1999.

أخبار ذات صلة

الصين: تقرير البنتاغون تكهنات مُضللة

الصين: تقرير البنتاغون تكهنات مُضللة

&#34;ناسا&#34; تكتشف &#34;كوكب الجحيم&#34;

"ناسا" تكتشف "كوكب الجحيم"

سويسرا تمنع الجنسية عن زوجين مسلمين لسبب غريب

سويسرا تمنع الجنسية عن زوجين مسلمين لسبب غريب

لوس أنجليس الأمريكية ترفض تمويلاً حكومياً لبرنامج يُسيء للمسلمين

لوس أنجليس الأمريكية ترفض تمويلاً حكومياً لبرنامج يُسيء للمسلمين

الصين: لن نسمح للقوى الخارجية باستخدام الدين في بلدنا

الصين: لن نسمح للقوى الخارجية باستخدام الدين في بلدنا

ديفيد فريدمان: لا سبب لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية

ديفيد فريدمان: لا سبب لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية

فنجان قهوة يُشعل نزاعاً سياسياً بين بلدين

فنجان قهوة يُشعل نزاعاً سياسياً بين بلدين

برنامج أميركي يحدد موعدا محتملا لنهاية العالم

برنامج أميركي يحدد موعدا محتملا لنهاية العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

أوقاف القدس تحذر من تداعيات تصرفات الاحتلال بحق &#34;الأقصى&#34;

أوقاف القدس تحذر من تداعيات تصرفات الاحتلال بحق "الأقصى"

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي نظيره الروسي ويبحثان تطوير التعاون بين البلدين

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي نظيره الروسي ويبحثان تطوير التعاون بين البلدين

اجراءات غير مسبوقة لتسريع عمليات تهويد القدس ومخططات ضم عبر مشاريع استيطانية

اجراءات غير مسبوقة لتسريع عمليات تهويد القدس ومخططات ضم عبر مشاريع استيطانية

69 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 33 مطلوباً الأسبوع الماضي

69 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 33 مطلوباً الأسبوع الماضي

الهباش يستنفر المسلمين للدفاع عن المسجد الأقصى في وجه اعتداءات الاحتلال

الهباش يستنفر المسلمين للدفاع عن المسجد الأقصى في وجه اعتداءات الاحتلال

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في عرابة جنوب جنين

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في عرابة جنوب جنين

حماس: صرف هدية بقيمة 250 شيكل لـ 10 ألاف أسرة

حماس: صرف هدية بقيمة 250 شيكل لـ 10 ألاف أسرة

وصول الطفل نوفل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

وصول الطفل نوفل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

منوعات

وفاة المغنية العراقية سحر طه بعد صراع مع المرض

وفاة المغنية العراقية سحر طه بعد صراع مع المرض

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة &#34;الهيبة 3&#34; أجملهن

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة "الهيبة 3" أجملهن

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

القبض على هشام عبد الله في تركيا

القبض على هشام عبد الله في تركيا

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

نجمة سورية لإليسا: &#34;الله لا يردك&#34;

نجمة سورية لإليسا: "الله لا يردك"

عربي

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

مقتل 35 حوثياً في الجوف والتحالف يُدمّر خمس مركبات عسكرية

أمريكا تجمع 300 مليون دولار من حلفاء لتحقيق الاستقرار بسوريا

أمريكا تجمع 300 مليون دولار من حلفاء لتحقيق الاستقرار بسوريا

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف