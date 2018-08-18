ديفيد فريدمان: لا سبب لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

قال السفير الأميركيّ لدى إسرائيل ديفيد فريدمان: إنه لا يوجد سبب لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.





جاء ذلك، وفق ما أوردت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، خلال لقائه مجموعة من الزوار الإسرائيليين والفلسطينيين في مكتبه بمدينة القدس.





وكان من بين الحضور، عضو الكنيست عن حزب الليكود، المستوطن "يهودا غليك"، ورئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات جنوب الخليل، ورجل الأعمال الفلسطيني، محمّد ناصر.



وقال عضو الكنيست غليك، إن فريدمان ترك عندهم انطباعًا أنه "سئم من برامج الإخلاء"، ونقل عنه قوله "إنه يجب إيجاد وجهات نظر جديدة".