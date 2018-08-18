لبحث ملفي المُصالحة والتهدئة.. الرئيس عباس يلتقي وفداً أمنياً مصرياً الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية السابعة: إن هناك ترتيبات لعقد لقاء بين وفد أمني مصري، والرئيس محمود عباس الثلاثاء المقبل، لافتاً إلى أن اللقاء، سيبحث ملفي التهدئة في غزة والمصالحة الفلسطينية.



وقال مصدر أمنى إسرائيلي، وفق القناة، إن الوفد الأمني المصري رفيع المستوى، الذي التقى مسؤولين إسرائيليين الأربعاء الماضي، سيعقد اجتماعًا مع عباس، ومدير الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرجمان، ومئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن الإسرائيلى، الثلاثاء المقبل.وأضاف المصدر، أن أي ترتيب مستقبلي مع حماس، سيشهد عودة المدنيين الإسرائيليين، ورفات الجنود، الذين سقطوا في حرب غزة 2014، مشيراً إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماع "الكابينت الإسرائيلي".