مساء اليوم.. إسرائيل تَحسم موقفها من اتفاق التهدئة مع الفصائل بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية العاشرة: إن حكومة الاحتلال ستحسم قرارها اليوم السبت، بشأن مباحثات التهدئة مع حركة حماس في غزة.



وأوضحت القناة، أن وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، سيصدر قراره مساء اليوم السبت، حول الاستمرار بالجهود للتوصل إلى اتفاق هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس.





وأشارت القناة، أن المفاوضات تجري بصورة شفهية وبوساطة مصر والأمم المتحدة، الذين ينقلون الرسائل للطرفين، لكن مع ذلك فإن المشكلة المركزية أمام المحادثات هي الخلافات الداخلية بين الفلسطينيين، ومعارضة الرئيس محمود عباس للاتفاق.

وأضافت القناة، أن التقديرات الاستخباراتية، تفيد بأن حماس قررت العمل باتجاه التوصل إلى التهدئة، وأنه لو استمر الوضع بالتدهور نحو العنف مرة أخرى، فإن معبر كرم أبو سالم سوف يُغلق، أما فيما لو استمر الهدوء حتى الأسبوع المقبل، سوف تقوم إسرائيل بإدخال وقود وغاز إلى قطاع غزة.