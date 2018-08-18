في أول تعقيب لها.. (حماس) تُهاجم البيان الختامي للمجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة (حماس)، السبت، تعقيباً على البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني، والقرارات التي صدرت عنه، وذلك عقب انتهاء أعماله بمدينة رام الله.





وأضاف أبو زهري: "عقد المجلس بهذه الطريقة المنفردة، وعدم احترام مواقف القوى الرئيسيّة، هو تكريس للانقسام، واستخفاف بالجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية"، حسب قوله.







وقال القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، عبر تويتر: "البيان الصادر عن اجتماع المجلس المركزي ليس له قيمة، وهو يعبر عن موقف حركة فتح فقط".