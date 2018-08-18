في أول تعقيب لها.. (حماس) تُهاجم البيان الختامي للمجلس المركزي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة (حماس)، السبت، تعقيباً على البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني، والقرارات التي صدرت عنه، وذلك عقب انتهاء أعماله بمدينة رام الله.
وقال القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، عبر تويتر: "البيان الصادر عن اجتماع المجلس المركزي ليس له قيمة، وهو يعبر عن موقف حركة فتح فقط".
وأضاف أبو زهري: "عقد المجلس بهذه الطريقة المنفردة، وعدم احترام مواقف القوى الرئيسيّة، هو تكريس للانقسام، واستخفاف بالجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية"، حسب قوله.
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