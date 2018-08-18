حماس: صرف هدية بقيمة 250 شيكل لـ 10 ألاف أسرة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تبدأ حركة المقاومة الإسلامية حماس صباح اليوم السبت بصرف مساعدة مالية لـ 10 ألاف أسرة في قطاع غزة كهدية بقيمة 250 شيكل عبر فروع بنك الإنتاج ضمن مشاريع وفاءً للأوفياء التي أطلقتها الحركة منذ بداية عام 2018.وأشارت حركة حماس أن مساعدة هذه الأسر تأتي كلمسة وفاء لمن صبر وضحى وحضن المقاومة وحافظ على الثوابت ولم يفرط، لافتةً إلى أن الأسر المستفيدة من هذه المساعدة غير مدرجة ضمن مخصصات الشؤون الاجتماعية ولم تستفد من المنحة القطرية.وأكدت الحركة أن اختيار الأسماء تم وفق معايير بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأن الأسر المستفيدة وصلتها رسائل عبر الجوال.