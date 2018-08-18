وصول الطفل نوفل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

رام الله - دنيا الوطن - عبدالهادي مسلموصل الطفل عبدالرحمن يامن نوفل الذي اصيب من قبل جنود الاحتلال شرق مخيم البريج برصاصة متفجرة في ساقة في تاريخ ١٥ -٤ والتي ادت الى بتر ساقه عندما كان يشارك في مسيرات العودة إلى الولايات المتحدة لتكملة علاجهواوضح والد الطفل يامن ان طفلي عبدالرحمن الذي كان من المفترض أن يكمل علاجه ويركب طرف صناعي في رام الله تم رفضة من قبل الجانب الإسرائيلي للمرة الخامسة على التواليوأضاف وعلامات الفرح بادية على وجهه قائلا. بفضل الله عز وجل ومن ثم الاخت ليلي يوسف من القدس والاخت عروبة عثمان من رام الله تم التواصل مع الامريكي ستيف سوسبي مدير جمعية اغاتة انقاد الفلسطيني" pcrf " وتم شرح حالة عبد الرحمن وبحمد الله تم ارسال الاخ الدكتور خالد النجار وقام باخد اوراق عبدالرحمن وجواز السفر وتم ارسال الاوراق الي السفارة الامريكية في القدس وتم عمل الفيزا وقمت بعمل توكيل للدكتور الامريكي ديفد من اجل مرافقة عبد الرحمن يوم الاحد الموافق 12/8/2018وأشار إلى أن الدكتور خالد النجار اتصل بي وابلغني بانة تم وصول الفيزا والموافقة علي التنسيق الامني للذهاب الى القدس الشريف .واكمل قائلا: . في اليوم التالي تم وصول الدكتور الامريكي/ ديفد الي قطاع غزة وتم استضافتة في فندق الكومودور وفي اليوم التالي ذهبنا الي معبر ايرز برفقة الدكتور ديفد وتم استقبالنا من مدير معبر ايرز وقمنا بتقديم الاوراق خلال ساعة تم وصول تصريح عبدالرحمن نوفل والموافقة علي دخولةوقال "في الساعة التانية ظهرا تم خروجهم من معبر ايرز بسلام مع العلم بان الجانب الإسرائيلي لم يتكلم مع عبد الرحمن نهائيا حتي سؤالة عن اسمة لم يسالوة ولم يقوموا حتي بتفتيشة متلما قاموا بتفتيشة اتناء ذهابة الي مدينة رام الله اتناء الاصابة"واضاف أقلعت الطائرة الساعة الثامنة صباحا من مطار بنكريون متجها الي المانيا ومن تم وصل الساعة الحادية عشر صباحا ومن تم اقلاع طائرة الي ولاية بوستن الامريكية ومنها الي كليف لاند ومن تم الي ولاية اوهايو حيت يسكن مدير الجمعية الدكتور ستيف سوسبي وقامو ا باستقبالة واخدة الي البيت يوم الاربعاء 15/8/2018واكد والد الطفل نوفل انه تم بحمدالله عز وجل وفضلة مغادرة ابني الطفل المصاب / عبدالرحمن يامن نوفل الي القدس الشريف. لمدة يوم واحد بتنسيق من السفارة الأمريكية عن طريق معبر ايرز ومن تم الي مطار بنكريون ومن ثم السفر الولايات المتحدة الأمريكيةوتقدم والد الطفل باسم عائلة نوفل فالوطن والشتات بجزيل الشكر والامتنان من الاخت والصديقة / ليلي يوسف من القدس الشريف علي استقبالها المشرف لابني وجهودها المبذولة اتجاة ابني الطفل المصاب عبد الرحمن يامن جابر نوفل .وتقدم كذلك لكل الطاقم الطبي سواء في مستشغيات غزة او الضفة على دورهم في علاج ابنه والشكر موصول أيضا لكل وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على معاناة ابني وكذلك الشكر لكل من زار واطمئن على صحة ابني في المستشفىوكانت الهيئه العامه للشؤون المدنيه قد نجحت بعد الضجة الاعلامية بانتزاع موافقه من الاسرائيلين للسماح للطفل عبد الرحمن نوفل من مخيم البريج للسفر عبر معبر بيت حانون لتلقي العلاج في مستشفيات المحافظات الشماليهو كان الطفل قد اصيب برصاص متفجر في الساق ادى الى تهتك وتهشم العظم وقطع للاورده والشرايين وبات مهدد ببتر ساقه اذا لم يتم انقاذه وتحويله للعلاج.وقد جاءت هذه الموافقه بعدتدخل شخصي من قبل سياده الرئيس محمود عباس (ابو مازن ) و الوزيرحسين الشيخ رئيس الهيئه وذلك استجابه لمناشده والد الطفل وذويه للتدخل العاجل لانقاذه.ويذكر أن الاحتلال منع والديه من مرافقته في فترة علاجه في المستشفى